Sikar Accident News: बोलेरो और बाइक की जबरदस्त टक्कर, लगी भीषण आग, 2 भाइयों की हुई मौत

Sikar Accident News: राजस्थान के सीकर शहर के दादिया थाना इलाके में बोलेरो और बाइक की टक्कर होने के बाद भीषण आग लगी, जिसमें दो भाइयों की मौत हो गई.
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Sikar Accident News: राजस्थान के सीकर शहर के दादिया थाना इलाके में आज दो वाहनों की टक्कर होने से दर्दनाक हादसा हो गया. दादिया थाना इलाके के भेरुजी मोड़ के पास अमरनाथ आश्रम के नजदीक बोलेरो और बाइक की टक्कर में बाइक सवार दो जनों की मौके पर ही मौत हो गई.
वहीं, दोनों वाहनों की टक्कर होने और बाइक बोलेरो गाड़ी के नीचे घुसने से दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई. आग लगने से दोनों वाहन जलकर राख हो गए. मुख्य सड़क पर हादसा होने से वाहनों का लंबा जाम भी लग गया, जिसे सूचना पर पहुंची दादिया थाना पुलिस ने खुलवाया.
जानकारी के अनुसार, सुबह करीब 11:00 बजे सीकर से उदयपुर जाने वाले सड़क मार्ग पर भेरुजी मोड के नजदीक अमरनाथ आश्रम के पास बोलेरो और बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई. हादसा इतना खतरनाक था कि बाइक बोलेरो से टकराने के बाद बोलेरो के नीचे घुस गई और दोनों वाहनों में आग लग गई. दोनों वाहनों में आग लगने से अफरा-तफरी का माहौल हो गया और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आग को बुझाने का प्रयास किया.
हादसे के बाद मुख्य सड़क पर भी लंबा जाम लग गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाकर जाम खुलवाया. दोनों वाहनों की टक्कर में सड़क पर गिरने से बाइक सवार लख्खीपुरा पुरोहितान निवासी रामचंद्र गोस्वामी और मुकेश गोस्वामी की मौके पर मौत हो गई. हादसे में मरने वाला मुकेश व रामचंद्र दोनों एक ही परिवार के हैं और दूर के रिश्ते में भाई भी लगते हैं.
दोनों युवक बिल्डिंग लाइन और आरसीसी का काम करते थे, जिसके सिलसिले में ही बाइक से जा रहे थे. इसी दौरान रास्ते में ही दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें दोनों की मौत हो गई. दादिया थाना के एएसआई धोला राम मीणा ने बताया कि आज भेरुजी मोड़ के नजदीक बोलोरो गाड़ी बाइक की टक्कर होने से बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई. दोनों वाहनों की टक्कर होने से दोनों वाहनों में आज भी लग गई. फिलहाल शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा और मामले की जांच जारी है.
परिजनों के अनुसार, मृतक मुकेश के चार लड़कियां है और पत्नी अभी भी प्रेग्नेंट है. वह अपने पिता के इकलौता लड़का था और उसके पिता की पहले मौत हो चुकी थी. ऐसे में परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. वहीं, रामचंद्र गोस्वामी के एक लड़की और दो लड़के हैं. फिलहाल दादिया थाना पुलिस ने दोनों शवों को सीकर के एसके अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जहां दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा. फिलहाल दादिया थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.
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