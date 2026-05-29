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राजस्थान में मौसम का बड़ा यू-टर्न! सीकर-भरतपुर में तेज आंधी, बारिश और गरज-चमक का अलर्ट

Sikar Weather Update: सीकर और भरतपुर में गुरुवार शाम मौसम ने करवट ली. पश्चिमी विक्षोभ के असर से तेज आंधी, गरज-चमक और हल्की बारिश की संभावना है. भरतपुर में ऑरेंज और सीकर में येलो अलर्ट जारी किया गया है. लोगों को पेड़ों और कमजोर ढांचों से दूर रहने की सलाह दी गई है.

Edited bySAGAR CHAUDHARY
Published: May 29, 2026, 03:54 PM|Updated: May 29, 2026, 03:54 PM
राजस्थान में मौसम का बड़ा यू-टर्न! सीकर-भरतपुर में तेज आंधी, बारिश और गरज-चमक का अलर्ट
Image Credit: Sikar-Bharatpur Weather Update

Bharatpur Weather Update: सीकर और भरतपुर जिलों में गुरुवार शाम मौसम ने अचानक करवट ले ली. दिनभर की तेज गर्मी के बाद देर शाम आसमान में बादल छाने लगे और कई इलाकों में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने दोनों जिलों के लिए अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

मौसम विभाग के अनुसार सीकर और भरतपुर में कहीं-कहीं मध्यम से तेज मेघगर्जन हो सकता है. इसके साथ ही 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने की संभावना बनी हुई है. कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी देखने को मिल सकती है, जिससे तापमान में थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

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पश्चिमी विक्षोभ के असर से पूरे पूर्वी राजस्थान में मौसम बदल रहा है. इसी सिस्टम के कारण सीकर और भरतपुर समेत आसपास के जिलों में आंधी और गरज-चमक की गतिविधियां बढ़ रही हैं. मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ घंटों तक मौसम इसी तरह बना रह सकता है.

भरतपुर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. यहां तेज आंधी, धूलभरी हवाएं और मेघगर्जन का असर ज्यादा रहने की संभावना है. वहीं सीकर जिले में येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं. खुले स्थानों पर जाने से बचने और सुरक्षित जगह पर रहने की सलाह दी गई है.

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि तेज हवाओं के कारण बड़े पेड़, बिजली के खंभे, कच्चे मकान, टीनशेड और कमजोर दीवारों को नुकसान पहुंच सकता है. ग्रामीण इलाकों में खास सतर्कता बरतने को कहा गया है, क्योंकि अचानक चलने वाली तेज आंधी से नुकसान की आशंका बनी हुई है.

विशेषज्ञों ने कहा है कि मेघगर्जन के दौरान लोग पेड़ों के नीचे खड़े न हों और बिजली के खंभों या कमजोर ढांचों से दूरी बनाकर रखें. किसानों और खुले में काम करने वाले लोगों को भी मौसम खराब होने पर तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की सलाह दी गई है.

फिलहाल दोनों जिलों में मौसम को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है. देर रात तक कई इलाकों में तेज हवाओं और गरज-चमक का असर बना रह सकता है. मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और लोगों से अफवाहों से बचने के साथ आधिकारिक अपडेट पर भरोसा करने की अपील की गई है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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