/राजस्थान में मौसम का बड़ा यू-टर्न! सीकर-भरतपुर में तेज आंधी, बारिश और गरज-चमक का अलर्ट

Bharatpur Weather Update: सीकर और भरतपुर जिलों में गुरुवार शाम मौसम ने अचानक करवट ले ली. दिनभर की तेज गर्मी के बाद देर शाम आसमान में बादल छाने लगे और कई इलाकों में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने दोनों जिलों के लिए अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

मौसम विभाग के अनुसार सीकर और भरतपुर में कहीं-कहीं मध्यम से तेज मेघगर्जन हो सकता है. इसके साथ ही 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने की संभावना बनी हुई है. कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी देखने को मिल सकती है, जिससे तापमान में थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

Add Zee News as a Preferred Source

पश्चिमी विक्षोभ के असर से पूरे पूर्वी राजस्थान में मौसम बदल रहा है. इसी सिस्टम के कारण सीकर और भरतपुर समेत आसपास के जिलों में आंधी और गरज-चमक की गतिविधियां बढ़ रही हैं. मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ घंटों तक मौसम इसी तरह बना रह सकता है.

भरतपुर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. यहां तेज आंधी, धूलभरी हवाएं और मेघगर्जन का असर ज्यादा रहने की संभावना है. वहीं सीकर जिले में येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं. खुले स्थानों पर जाने से बचने और सुरक्षित जगह पर रहने की सलाह दी गई है.

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि तेज हवाओं के कारण बड़े पेड़, बिजली के खंभे, कच्चे मकान, टीनशेड और कमजोर दीवारों को नुकसान पहुंच सकता है. ग्रामीण इलाकों में खास सतर्कता बरतने को कहा गया है, क्योंकि अचानक चलने वाली तेज आंधी से नुकसान की आशंका बनी हुई है.

विशेषज्ञों ने कहा है कि मेघगर्जन के दौरान लोग पेड़ों के नीचे खड़े न हों और बिजली के खंभों या कमजोर ढांचों से दूरी बनाकर रखें. किसानों और खुले में काम करने वाले लोगों को भी मौसम खराब होने पर तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की सलाह दी गई है.

फिलहाल दोनों जिलों में मौसम को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है. देर रात तक कई इलाकों में तेज हवाओं और गरज-चमक का असर बना रह सकता है. मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और लोगों से अफवाहों से बचने के साथ आधिकारिक अपडेट पर भरोसा करने की अपील की गई है.