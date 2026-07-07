/सीकर और डूंगरपुर में झमाझम बारिश, कई इलाकों में जलभराव और फसलों को हुआ नुकसान

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Rajasthan Weather: राजस्थान में मानसून की एंट्री हो चुकी है. ऐसे में कई जिलों में जोरदार बारिश हो रही है. वहीं, सीकर जिले में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो चुका है. आज मंगलवार सुबह अचानक मौसम का मिजाज बदल गया और जिले के कई इलाकों में तेज बारिश का दौर शुरू हो गया. जिले में मौसम परिवर्तन और बारिश के चलते जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली तो वही जल भराव होने से लोगों की मुसीबत भी बढ़ती नजर आ रही है.
शिश्यू और रानोली क्षेत्र में करीब एक घंटे तक लगातार बारिश हुई, जिससे कई जगह जलभराव की स्थिति बन गई. लगातार हो रही बारिश से किसानों की चिंता भी बढ़ गई है. शिश्यू गांव में किसान रामेश्वर लाल पटेल के खेत में पानी भर जाने से बाजरे की फसल जलमग्न हो गई है, जिससे फसल को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है. वहीं, रानोली क्षेत्र में पिछले तीन दिनों से रुक-रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे खेतों में पानी भर गया है और निचले इलाकों में जलभराव देखने को मिल रहा है. मौसम में आई इस तब्दीली से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं किसानों की निगाहें अब आगे होने वाली बारिश पर टिकी हैं.
दो दिनों से बारिश जारी
स्थानीय ग्रामीण का कहना है कि पिछले दो दिनों से लगातार रुक-रुक कर बारिश हो रही है और आज सुबह करीब 1 घंटे से लगातार तेज बारिश होने से खेतों में हाल ही में बुवाई होने के कारण जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है. खेतों में फसल छोटी होने के कारण और ऊपर से अत्यधिक बारिश होने से बुवाई की गई फसल को काफी नुकसान होने की संभावना है. इसके साथ ही लगातार बारिश होने के कारण पालतू पशुओं को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो वही आवागमन में भी काफी परेशानी हो रही है.
डूंगरपुर में रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी
इधर, डूंगरपुर शहर समेत जिले के कई हिस्सों में रात के समय हल्की बरसात हुई. आज मंगलवार सुबह से आसमान में बादलों का डेरा रहा. 9.30 बजे बाद घने काले बादल छा गए और फिर बरसात का दौर शुरू हो गया. रुक-रुककर झमाझम बरसात हुई. बारिश की वजह से मौसम सुहावना और ठंडा हो गया. इधर जिले में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है.
मौसम विभाग की ओर से डूंगरपुर जिले में आज मंगलवार को बारिश का ऑरेंज अलर्ट है. रात को हल्की बरसात के बाद से सुबह आसमान में बादल छाए रहे, लेकिन दिन बढ़ने के साथ घने काले बादल छा गए. 9.50 बजे अचानक तेज बरसात का दौर शुरू हो गया. रुक-रुक कर झमाझम ओर हल्की बरसात का दौर चल रहा है. इससे सड़कों पर पानी बहने लगा. बारिश के चलते आमजन को जहां गर्मी से राहत मिली है.
वहीं, किसानों ने भी खरीफ की बुवाई के लिए खेतों का रुख कर लिया है. डूंगरपुर जिले में मंगलवार सुबह 8 बजे तक सबसे ज्यादा बारिश चिखली में 35 एमएम रिकॉर्ड की गई है, जबकि गलियाकोट में 29 एमएम, सागवाड़ा में 23 एमएम, निठाउवा में 13 एमएम बारिश रिकॉर्ड की गई है.
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