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सीकर में बनवारी लाल की मौत पर बवाल, परिजनों ने पुलिस पर लगाए कार्रवाई नहीं करने के आरोप

Sikar News: सीकर के पचार गांव निवासी बनवारी लाल मीणा की कथित अपहरण और मारपीट के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई. परिजनों ने पुलिस पर समय पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है. नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग पूरी होने तक पोस्टमार्टम से इनकार किया है.

 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Ashok singh shekhawat
Published:Jul 28, 2026, 08:54 AM IST | Updated:Jul 28, 2026, 08:54 AM IST
सीकर में बनवारी लाल की मौत पर बवाल, परिजनों ने पुलिस पर लगाए कार्रवाई नहीं करने के आरोप
Image Credit: पुलिस पर समय पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप.

Sikar News: सीकर जिले के दांतारामगढ़ थाना क्षेत्र के पचार गांव निवासी बनवारी लाल मीणा की कथित अपहरण के बाद मारपीट किए जाने के मामले में इलाज के दौरान मौत हो गई. घटना के बाद परिजनों ने पुलिस पर समय रहते कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है. परिजनों ने नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी और मृतक के परिवार को मुआवजा देने की मांग की है.

परिजनों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक वे बनवारी लाल का पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे और शव भी नहीं लेंगे.

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तीन दिन से मिल रही थी धमकियां

मृतक के भाई सोहनलाल मीणा ने बताया कि पिछले तीन दिनों से उनके परिवार को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं. परिवार ने इस संबंध में दो बार 112 पर कॉल कर पुलिस से सुरक्षा की मांग की थी.

सोहनलाल का आरोप है कि पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन केवल औपचारिकता निभाकर वापस लौट गई. परिजनों के अनुसार पुलिस आरोपियों को पकड़ने में नाकाम रही.

किशनगढ़ रेनवाल से लौटते समय हुआ हमला

सोहनलाल के अनुसार रविवार देर रात बनवारी लाल किशनगढ़ रेनवाल से अपने गांव पचार लौट रहे थे. इसी दौरान कथित तौर पर कुछ बदमाशों ने उनका पीछा किया. आरोप है कि बदमाशों ने बनवारी लाल के साथ मारपीट की और उन्हें वाहन में डाल लिया.

परिजनों के मुताबिक बाद में गंभीर रूप से घायल बनवारी लाल को बालाजी मंदिर के पास फेंककर आरोपी फरार हो गए. सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को घटना की जानकारी दी. इसके बाद घायल बनवारी लाल को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया.

समय पर इलाज नहीं मिलने का आरोप

परिजनों का आरोप है कि स्थानीय अस्पताल में चिकित्सकों की उपलब्धता नहीं होने के कारण बनवारी लाल का समय पर उपचार शुरू नहीं हो सका. हालत गंभीर होने पर उन्हें सीकर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई. परिजनों का यह भी आरोप है कि क्षेत्र में सक्रिय कुछ गैंग लंबे समय से उन्हें धमका रहे थे.

गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग

परिजनों ने नामजद आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी, मृतक के छोटे बच्चों के लिए उचित मुआवजा और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है. उनका कहना है कि मांगें पूरी होने तक वे शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे और शव नहीं लेंगे.

पुलिस ने दर्ज की FIR, जांच जारी

दांतारामगढ़ पुलिस उपाधीक्षक कैलाश कंवर ने बताया कि पचार निवासी बनवारी लाल के साथ मारपीट की घटना हुई थी. इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई. परिजनों की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने बताया कि मारपीट के पीछे क्या कारण रहा, इसका खुलासा अनुसंधान के बाद ही हो सकेगा. पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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