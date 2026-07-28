/सीकर में बनवारी लाल की मौत पर बवाल, परिजनों ने पुलिस पर लगाए कार्रवाई नहीं करने के आरोप

Sikar News: सीकर जिले के दांतारामगढ़ थाना क्षेत्र के पचार गांव निवासी बनवारी लाल मीणा की कथित अपहरण के बाद मारपीट किए जाने के मामले में इलाज के दौरान मौत हो गई. घटना के बाद परिजनों ने पुलिस पर समय रहते कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है. परिजनों ने नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी और मृतक के परिवार को मुआवजा देने की मांग की है.

परिजनों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक वे बनवारी लाल का पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे और शव भी नहीं लेंगे.

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तीन दिन से मिल रही थी धमकियां

मृतक के भाई सोहनलाल मीणा ने बताया कि पिछले तीन दिनों से उनके परिवार को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं. परिवार ने इस संबंध में दो बार 112 पर कॉल कर पुलिस से सुरक्षा की मांग की थी.

सोहनलाल का आरोप है कि पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन केवल औपचारिकता निभाकर वापस लौट गई. परिजनों के अनुसार पुलिस आरोपियों को पकड़ने में नाकाम रही.

किशनगढ़ रेनवाल से लौटते समय हुआ हमला

सोहनलाल के अनुसार रविवार देर रात बनवारी लाल किशनगढ़ रेनवाल से अपने गांव पचार लौट रहे थे. इसी दौरान कथित तौर पर कुछ बदमाशों ने उनका पीछा किया. आरोप है कि बदमाशों ने बनवारी लाल के साथ मारपीट की और उन्हें वाहन में डाल लिया.

परिजनों के मुताबिक बाद में गंभीर रूप से घायल बनवारी लाल को बालाजी मंदिर के पास फेंककर आरोपी फरार हो गए. सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को घटना की जानकारी दी. इसके बाद घायल बनवारी लाल को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया.

समय पर इलाज नहीं मिलने का आरोप

परिजनों का आरोप है कि स्थानीय अस्पताल में चिकित्सकों की उपलब्धता नहीं होने के कारण बनवारी लाल का समय पर उपचार शुरू नहीं हो सका. हालत गंभीर होने पर उन्हें सीकर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई. परिजनों का यह भी आरोप है कि क्षेत्र में सक्रिय कुछ गैंग लंबे समय से उन्हें धमका रहे थे.

गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग

परिजनों ने नामजद आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी, मृतक के छोटे बच्चों के लिए उचित मुआवजा और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है. उनका कहना है कि मांगें पूरी होने तक वे शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे और शव नहीं लेंगे.

पुलिस ने दर्ज की FIR, जांच जारी

दांतारामगढ़ पुलिस उपाधीक्षक कैलाश कंवर ने बताया कि पचार निवासी बनवारी लाल के साथ मारपीट की घटना हुई थी. इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई. परिजनों की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने बताया कि मारपीट के पीछे क्या कारण रहा, इसका खुलासा अनुसंधान के बाद ही हो सकेगा. पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है.