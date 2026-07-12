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सीकर में तेज रफ्तार का कहर! भारणी मोड़ पर स्कॉर्पियो ने बाइक को मारी टक्कर, युवक की मौके पर मौत

Sikar News: सीकर के रींगस-श्रीमाधोपुर मार्ग पर भारणी मोड़ के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में महरोली निवासी लोकेंद्र सिंह शेखावत की मौके पर मौत हो गई. पुलिस ने वाहन जब्त कर शव को मोर्चरी में रखवाया और जांच शुरू कर दी.
 

Edited bySandhya YadavReported byAshok singh shekhawat
Published: Jul 12, 2026, 01:49 PM|Updated: Jul 12, 2026, 01:49 PM
सीकर में तेज रफ्तार का कहर! भारणी मोड़ पर स्कॉर्पियो ने बाइक को मारी टक्कर, युवक की मौके पर मौत
Image Credit: स्कॉर्पियो ने बाइक को टक्कर मारी.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Sikar News: सीकर जिले के रींगस-श्रीमाधोपुर मार्ग पर रविवार को तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला. भारणी मोड़ के पास एक स्कॉर्पियो और बाइक की जोरदार टक्कर में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की.

मृतक की पहचान महरोली निवासी लोकेंद्र सिंह शेखावत के रूप में हुई

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पुलिस के अनुसार, हादसे में जान गंवाने वाले युवक की पहचान महरोली निवासी लोकेंद्र सिंह शेखावत के रूप में हुई है. टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया. आसपास मौजूद लोगों ने उसकी मदद करने और संभालने का प्रयास किया, लेकिन उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

रींगस से श्रीमाधोपुर जा रही थी स्कॉर्पियो

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, स्कॉर्पियो रींगस से श्रीमाधोपुर की ओर जा रही थी. इसी दौरान भारणी मोड़ के पास सामने से आ रही बाइक से उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर के बाद बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और बाइक सवार सड़क पर गिर पड़ा.

पुलिस ने शव मोर्चरी में रखवाया, वाहन जब्त

हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर राजकीय उप जिला अस्पताल, रींगस की मोर्चरी में रखवाया. वहीं दुर्घटनाग्रस्त स्कॉर्पियो को भी जब्त कर लिया गया है. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

कुछ देर प्रभावित रहा यातायात

हादसे के बाद रींगस-श्रीमाधोपुर मार्ग पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा. सड़क पर वाहनों की आवाजाही धीमी हो गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात को व्यवस्थित किया और कुछ ही देर में मार्ग को फिर से सुचारु करा दिया.

दुर्घटना के कारणों की जांच जारी

सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) अमर सिंह ने बताया कि भारणी मोड़ के पास स्कॉर्पियो की टक्कर से बाइक सवार की मौत हुई है. शव को मोर्चरी में रखवाया गया है. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. दुर्घटना किन कारणों से हुई, इसका पता जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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