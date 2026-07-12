/सीकर में तेज रफ्तार का कहर! भारणी मोड़ पर स्कॉर्पियो ने बाइक को मारी टक्कर, युवक की मौके पर मौत

Sikar News: सीकर जिले के रींगस-श्रीमाधोपुर मार्ग पर रविवार को तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला. भारणी मोड़ के पास एक स्कॉर्पियो और बाइक की जोरदार टक्कर में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की.

मृतक की पहचान महरोली निवासी लोकेंद्र सिंह शेखावत के रूप में हुई

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पुलिस के अनुसार, हादसे में जान गंवाने वाले युवक की पहचान महरोली निवासी लोकेंद्र सिंह शेखावत के रूप में हुई है. टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया. आसपास मौजूद लोगों ने उसकी मदद करने और संभालने का प्रयास किया, लेकिन उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

रींगस से श्रीमाधोपुर जा रही थी स्कॉर्पियो

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, स्कॉर्पियो रींगस से श्रीमाधोपुर की ओर जा रही थी. इसी दौरान भारणी मोड़ के पास सामने से आ रही बाइक से उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर के बाद बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और बाइक सवार सड़क पर गिर पड़ा.

पुलिस ने शव मोर्चरी में रखवाया, वाहन जब्त

हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर राजकीय उप जिला अस्पताल, रींगस की मोर्चरी में रखवाया. वहीं दुर्घटनाग्रस्त स्कॉर्पियो को भी जब्त कर लिया गया है. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

कुछ देर प्रभावित रहा यातायात

हादसे के बाद रींगस-श्रीमाधोपुर मार्ग पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा. सड़क पर वाहनों की आवाजाही धीमी हो गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात को व्यवस्थित किया और कुछ ही देर में मार्ग को फिर से सुचारु करा दिया.

दुर्घटना के कारणों की जांच जारी

सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) अमर सिंह ने बताया कि भारणी मोड़ के पास स्कॉर्पियो की टक्कर से बाइक सवार की मौत हुई है. शव को मोर्चरी में रखवाया गया है. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. दुर्घटना किन कारणों से हुई, इसका पता जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा.