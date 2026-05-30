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सतीश पूनिया का मंत्री गौतम दत्त के कथित ऑडियो विवाद पर बड़ा बयान

Sikar News : सीकर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान का दूसरे दिन सतीश पूनिया ने मंत्री गौतम दत्त के कथित ऑडियो विवाद पर बड़ी बात कही.

Edited byAshok singh shekhawatReported byAshok singh shekhawat
Published: May 30, 2026, 07:59 PM|Updated: May 30, 2026, 07:59 PM
सतीश पूनिया का मंत्री गौतम दत्त के कथित ऑडियो विवाद पर बड़ा बयान
Image Credit: sikar bjp pandit deendayal upadhyay training camp satish poonia statement

Sikar News : सीकर में मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और उसके 14 करोड़ सदस्य इसकी ताकत हैं. उन्होंने कहा कि केवल भीड़ किसी संगठन की पहचान नहीं होती, बल्कि एक निश्चित विचारधारा, संविधान और कार्यपद्धति ही किसी राजनीतिक दल को मजबूत बनाती है. सतीश पूनिया ने बताया कि यह प्रशिक्षण अभियान देशभर के करीब 1000 संगठनात्मक जिलों में चल रहा है. पहले मंडल स्तर पर प्रशिक्षण हुए और अब जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. आने वाले समय में पार्टी के मोर्चों, सांसदों और विधायकों के लिए भी अलग-अलग प्रशिक्षण शिविर लगाए जाएंगे, ताकि सभी जनप्रतिनिधि पार्टी की विचारधारा और कार्यशैली के अनुरूप बेहतर तरीके से काम कर सकें.

कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है -सतीश पूनिया

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प्रशिक्षण का उद्देश्य परिवार भाव विकसित करना. भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि प्रशिक्षण शिविरों में कार्यकर्ता एक साथ रहते हैं, चर्चा करते हैं और आपसी समन्वय मजबूत करते हैं. इससे पार्टी के भीतर परिवार भाव विकसित होता है, जो संगठन को और अधिक मजबूत बनाने में मदद करता है. सतीश पूनिया ने कहा कि प्रशिक्षण शिविर का सीधा संबंध चुनाव से नहीं है. चुनाव के समय पार्टी अलग से बूथ स्तर तक संगठनात्मक तैयारी करती है. उन्होंने कहा कि भाजपा निरंतर 365 दिन काम करने वाली पार्टी है, जबकि कांग्रेस केवल चुनाव के समय सक्रिय होती है. भाजपा कार्यकर्ताओं और जन अपेक्षाओं पर आधारित पार्टी है, जबकि कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है.

मंत्री गौतम दत्त के कथित ऑडियो विवाद पर कही बड़ी बात

राज्य सरकार के मंत्री गौतम दत्त के कथित ऑडियो विवाद पर सतीश पूनिया ने कहा कि मंत्री ने इसे एआई से तैयार किया गया और एडिटेड ऑडियो बताया है. उन्होंने कहा कि अगर ऑडियो फर्जी है तो दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और अगर सही है तो पार्टी स्वयं संज्ञान ले रही है.

बेटा लाइटर मोड में है

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर बेटे महिप पूनिया द्वारा किए गए ट्वीट के सवाल पर सतीश पूनिया ने हंसते हुए कहा कि उनका बेटा लाइटर मोड में है. इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज बाटड़, धोद विधायक गोवर्धन वर्मा, पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती, पूर्व विधायक रतन जलधारी सहित कई पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.

पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान का दूसरे दिन

आपको बता दें की सीकर में भारतीय जनता पार्टी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के दूसरे दिन शनिवार को 11 अलग-अलग सत्र आयोजित किए गए. प्रशिक्षण शिविर में पार्टी की रीति-नीति, संगठनात्मक कार्यप्रणाली, वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियों सहित सोशल मीडिया व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आधुनिक विषयों पर मंथन किया गया. शिविर के विभिन्न सत्रों में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता पंकज मीणा, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया, वर्ग जिला प्रभारी मुकेश गोयल सहित कई प्रदेश व जिला स्तरीय पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया.

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