सीकर में बोर्ड एग्जाम में टीचर्स के बीच नकल कराने और नहीं कराने पर बहस, वीडियो वायरल

Rajasthan News: सीकर के भढाडर स्कूल में बोर्ड परीक्षा के दौरान नकल कराने को लेकर शिक्षिकाएं आपस में भिड़ गईं. वायरल वीडियो में एक शिक्षिका नकल कराने की खुली चुनौती दे रही है. एसएफआई के विरोध के बाद शिक्षा विभाग ने जांच शुरू कर दी है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Feb 16, 2026, 10:18 AM IST | Updated: Feb 16, 2026, 10:19 AM IST

सीकर में बोर्ड एग्जाम में टीचर्स के बीच नकल कराने और नहीं कराने पर बहस, वीडियो वायरल

Rajasthan Board Exam News: राजस्थान में बोर्ड परीक्षाओं की शुचिता पर एक बार फिर सवालिया निशान लग गए हैं. सीकर जिले के भढाडर गांव के एक सरकारी स्कूल से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां बोर्ड परीक्षा के दौरान नकल कराने को लेकर शिक्षिकाएं आपस में ही भिड़ गईं. इस विवाद का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है.

वीडियो में नकल की खुली चुनौती
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में स्कूल स्टाफ के बीच तीखी बहस देखी जा सकती है. वीडियो के अनुसार- एक शिक्षिका स्कूल में नकल होने की बात कह रही है और उसका विरोध कर रही है. वहीं, अन्य शिक्षिकाएं उसे शांत करने और मामले को दबाने का प्रयास कर रही हैं. इसी गहमागहमी के बीच एक अन्य शिक्षिका गुस्से में यह तक कहती सुनाई दे रही है कि-'मैं तो खुद नकल करवाऊंगी, जिसको रोकना है वो रोक ले.'

हालांकि, इस वायरल वीडियो की जी मीडिया पुष्टि नहीं करता, इसकी आधिकारिक पुष्टि होना अभी शेष है, लेकिन इस घटना ने परीक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है.

आंदोलन की चेतावनी
इस मामले को लेकर छात्र संगठन एसएफआई (SFI) ने मोर्चा खोल दिया है. प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र ढाका ने एक प्रेसवार्ता कर वीडियो जारी किया और आरोप लगाया कि प्रदेश में नकल का खुला खेल चल रहा है. एसएफआई ने आज जिला शिक्षा विभाग का घेराव करने का ऐलान किया है. संगठन का कहना है कि सरकारी संरक्षण में परीक्षाओं की पवित्रता भंग की जा रही है और दोषियों पर तुरंत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

जांच के घेरे में शिक्षक
मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने जांच कमेटी गठित कर दी है. जिला शिक्षा अधिकारी (सीकर) मुकेश कुमार जैमन का कहना है कि वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है. दोषी पाए जाने वाले शिक्षकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी.

यह घटना उन हजारों ईमानदार विद्यार्थियों के भविष्य पर सवाल उठाती है जो दिन-रात मेहनत कर बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी करते हैं. यदि परीक्षा केंद्रों पर शिक्षक ही 'नकल' के रक्षक बन जाएंगे, तो शिक्षा प्रणाली का क्या होगा, यह एक बड़ा सवाल है.



