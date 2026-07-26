/Sikar News: पिता अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे थे, पीछे से चोर ले उड़े बेटियों की शादी के गहने

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Sikar News: सीकर के श्रीमाधोपुर इलाके के थोई थाना क्षेत्र के कोटड़ी सिमारला गांव में चोरों ने एक बीपीएल परिवार के घर को निशाना बनाकर उनकी वर्षों की जमा-पूंजी पर हाथ साफ कर दिया.
परिवार के मुखिया शंकरलाल वर्मा की किडनी खराब होने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उनके इलाज के लिए पूरा परिवार अस्पताल गया हुआ था.
कमरों के ताले तोड़कर की चोरी
इसी दौरान अज्ञात चोरों ने सूने मकान के कमरों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया. परिजन जब अस्पताल से लौटकर घर पहुंचे तो कमरों के ताले टूटे मिले और अंदर रखा सामान बिखरा पड़ा था.
चोरी का पता चलते ही परिवार में कोहराम मच गया. महिलाओं का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. बताया जा रहा है कि परिवार ने अपनी दो बेटियों की शादी के लिए वर्षों से सोने-चांदी के आभूषण बड़ी मुश्किल से जोड़कर रखे थे.
ये समान हुआ चोरी
पीड़ित परिवार के अनुसार चोर एक सोने का मंगलसूत्र, एक मांग टीका, सोने के कानों के बाटे, एक चांदी की तागड़ी, दो जोड़ी चांदी की पायजेब, दो चांदी के सिक्के, कांसे के बर्तन, करीब 75 किलो गेहूं, ₹10 हजार की नकदी सहित अन्य घरेलू सामान चोरी कर ले गए. फिलहाल पीड़ित के भतीजे ने थोई थाने में मामला दर्ज करवाया है.
तनिष्क ज्वेलर्स के शोरूम में लूट के प्रयास
इधर, सीकर शहर में रविवार को दिनदहाड़े तनिष्क ज्वेलर्स के शोरूम में लूट के प्रयास की सनसनीखेज वारदात सामने आई. जानकारी के अनुसार, करीब 6 से 7 बदमाश दो मोटरसाइकिल और एक चार पहिया वाहन में सवार होकर शोरूम पहुंचे और लूट का प्रयास किया. बताया जा रहा है कि सभी बदमाशों की उम्र लगभग 20 से 25 वर्ष के बीच थी और वे बिना नकाब वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे.
शोरूम के सुरक्षा गार्ड और कर्मचारियों ने साहस दिखाते हुए बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया. इस दौरान बदमाशों ने खुद को बचाने के लिए हवाई फायर कर दिए. शोरूम का सायरन बजते ही आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई. हवाई फायरिंग और सायरन की आवाज के बीच बदमाश मौके से फरार होने में सफल रहे.
पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर जांच शुरू
घटना की सूचना मिलते ही सीकर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी. पुलिस शोरूम और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और फरार बदमाशों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है.
दिनदहाड़े शहर के व्यस्त इलाके में हुई इस घटना से व्यापारियों और आमजन में दहशत का माहौल है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं.
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