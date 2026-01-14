Sikar News: कौन हैं वीर सपूत शीशराम नेहरा? जिनकी मूर्ति का किया गया अनावरण

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले के खंडेला उपखंड के नेहरों की ढाणी ग्राम में आज वीर सपूत शीशराम नेहरा की मूर्ति का अनावरण समारोहपूर्वक किया गया.

समारोह में सैनिक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर, यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, सांसद अमराराम, विधायक सुभाष मील पूर्व केंद्रीय मंत्री महादेव सिंह, बहुत विधायक गोवर्धन वर्मा, उप जिला प्रमुख ताराचंद धायल सहित अनेक जनप्रतिनिधि व ग्रामीण मौजूद रहे. कार्यक्रम के दौरान संबोधित करते हुए यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने युवा पीढ़ी के भविष्य को लेकर चिंता जाहिर करते हुए अभिभावकों से नैतिक शिक्षा पर जोर देने की अपील की.

इस दौरान खर्रा ने शहीद परिवारों के प्रति सम्मान का भाव रखने व देश की रक्षा के लिए तत्पर रहने वाले जवानों के प्रति आदर पूर्वक व्यवहार की अपील की उपस्थित जनसमूह से की. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सैनिक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर ने सैनिकों की देश सेवा का जिक्र करते हुए कहा कि शहीद वर्तमान समय में देवताओं के समान है.

हमारी पीढ़ी ने देवताओं को प्रत्येक रूप से नहीं देखा लेकिन शहीदों को हमने मातृभूमि के लिए प्राण न्योछावर करते हुए देखा है इसलिए आज के सहित हमारे देवता है इसलिए खुशी व गम के अवसर पर शहीदों की प्रतिमाओं के समक्ष हमें नमन करना चाहिए.

गौरतलब है कि बाजोर द्वारा देश व प्रदेश में करीब 800 शहीदों की मूर्तियां अपने खर्चे से लगवाई हैं. कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जन समूह को विधायक सुभाष मील सहित अनेक वक्ताओं ने संबोधित किया और देश की सेवा करते हुए अप्रैल प्राण दोष और करने वाले शहीदों को नमन किया.

विधायक सुभाष मील ने इस दौरान कहा कि धन्य है उन शहीदों के माता-पिता जिन्होंने अपनी कोख से जिन्हें जन्म दिया और हंसते हुए उन्होंने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया. शहीदों और जवानों की वजह से ही आज हम चैन की सांस ले रहे हैं.

कौन हैं वीर सपूत शीशराम नेहरा?

वीर सपूत शीशराम नेहरा सीकर से संबंधित एक प्रसिद्ध हस्ती हैं, जो मुख्य रूप से सीकर के शेखावाटी क्षेत्र के एक लोकप्रिय और साहसी व्यक्ति (लोक देवता समान) के रूप में जाने जाते हैं. शीशराम नेहरा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए जाने जाते थे. सीकर के लोग आज भी उन्हें याद करते हैं और उनका सम्मान करते हैं.

