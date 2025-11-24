Sikar News: भाई ने भाई के गले पर किया हथियार से हमला, की हत्या

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले के तारपुरा गांव में एक भाई ने दूसरे भाई की हत्या कर दी. सनसनीखेज वारदात के बाद इलाके में हर कोई हैरान है. बड़े भाई ने छोटे भाई के गले पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था.

पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए सीकर एसके अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. आज सुबह शव को पोस्टमार्टम करवाया जाएगा. अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. तेजपाल सिंह ने बताया कि तारपुरा गांव में पारिवारिक झगड़े में भाई ने ही भाई की हत्या कर दी.

घटना की सूचना मिलने पर दादिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची. एएसपी डॉ. तेजपालसिंह, सीओ धर्मेंद्र कुमार, उद्योग नगर सीआई राजेश बुडानिया ने भी घटनास्थल का मौका मुआयना किया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पुलिस ने घटनास्थल की फोटोग्राफी करवाई और एफएसएल टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं. दादिया थानाधिकारी बुद्धिप्रसाद ने बताया कि घटना को लेकर मृतक श्रवण कुमार के बड़े भाई सुरेंद्र कुमार ने रिपोर्ट दी है कि श्रवण कुमार आए दिन शराब पीकर परिवार में लड़ाई-झगड़े करता था.

श्रवण कुमार चार भाइयों में सबसे छोटा था. श्रवण कुमार की तीसरे नंबर के भाई मुकेश कुमार से लड़ाई हो गई. इसी बीच कहासुनी बढ़ी तो मुकेश ने गुस्से में श्रवण कुमार पर वार कर दिया. मौके पर ही श्रवण कुमार ने दम तोड़ दिया.

इधर, सीकर के पाटन पुलिस ने हनी ट्रैप में रुपये ऐंठने वाले बावरिया गैंग के छह सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनमें तीन महिलाएं और तीन पुरुष शामिल हैं. ई-मित्र संचालक अनुज कुमार सैनी को प्रेमजाल में फंसाकर दुष्कर्म केस में फंसाने की धमकी देकर दो लाख रुपये मांग रहे थे.

शिकायत के बाद पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर अशोक, सुमन उर्फ खुशी, ओमप्रकाश, सुमेर, नारायणी और कौशल्या को गिरफ्तार किया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sikar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-