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सीकर के खेत में दिखा हैरान कर देने वाला नजारा! 1 घंटे तक फन उठाकर अठखेलियां करता रहा सांपों का जोड़ा

Sikar News: सीकर के चंदपुरा गांव में किसान बजरंग लाल मावलिया के खेत में सांपों का एक जोड़ा करीब एक घंटे तक फन उठाकर अठखेलियां करता रहा. किसान ने इस दुर्लभ प्राकृतिक दृश्य का वीडियो रिकॉर्ड किया, जो अब ग्रामीणों के बीच चर्चा और सोशल मीडिया पर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.
 

Edited bySandhya YadavReported byAshok singh shekhawat
Published: Jul 14, 2026, 11:56 AM|Updated: Jul 14, 2026, 11:56 AM
सीकर के खेत में दिखा हैरान कर देने वाला नजारा! 1 घंटे तक फन उठाकर अठखेलियां करता रहा सांपों का जोड़ा
Image Credit: खेत में दिखा सांपों का जोड़ा.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Sikar News: सीकर शहर के नजदीकी चंदपुरा गांव में सोमवार दोपहर एक ऐसा प्राकृतिक दृश्य देखने को मिला, जिसने ग्रामीणों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. गांव के किसान बजरंग लाल मावलिया जब दोपहर करीब 12:30 बजे अपने खेत पर पहुंचे, तो वहां उन्हें सांप का एक जोड़ा दिखाई दिया. दोनों सांप आपस में लिपटे हुए थे और फन उठाकर लगातार अठखेलियां करते नजर आ रहे थे.

किसान के अनुसार, सांपों की यह गतिविधि कुछ मिनटों तक नहीं, बल्कि लगभग एक घंटे तक लगातार जारी रही. इस दौरान दोनों सांप खेत में एक-दूसरे के साथ फन उठाकर नृत्य जैसी मुद्रा में दिखाई देते रहे. खेत में मौजूद यह दुर्लभ दृश्य देखने लायक था और इसे देखने वाले लोग भी हैरान रह गए.

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किसान ने मोबाइल में रिकॉर्ड किया वीडियो

इस अनोखे घटनाक्रम को देखते हुए किसान बजरंग लाल मावलिया ने अपने मोबाइल फोन से पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया. वीडियो में सांपों का जोड़ा लंबे समय तक एक-दूसरे के साथ लिपटकर अठखेलियां करता दिखाई दे रहा है. यह वीडियो अब क्षेत्र में तेजी से चर्चा का विषय बन गया है.

ग्रामीणों की जुटी भीड़

खेत में सांपों के इस दुर्लभ दृश्य की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचने लगे. देखते ही देखते वहां ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई. सभी लोग इस प्राकृतिक नजारे को उत्सुकता से देखते रहे. कई लोगों ने इसे अपने मोबाइल फोन में भी कैद किया.

बाद में बाड़ में चला गया सांप का जोड़ा

करीब एक घंटे तक खेत में रहने के बाद सांपों का जोड़ा धीरे-धीरे खेत की सिंव पर लगी बाड़ की ओर बढ़ा और वहीं जाकर ओझल हो गया. इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली.

वीडियो बना चर्चा का विषय

घटना के बाद किसान द्वारा बनाया गया वीडियो गांव और आसपास के क्षेत्रों में तेजी से साझा किया जा रहा है. ग्रामीण इस दृश्य को एक दुर्लभ प्राकृतिक घटना बता रहे हैं. वीडियो को लेकर लोगों में काफी उत्सुकता है और यह क्षेत्रभर में चर्चा का विषय बना हुआ है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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