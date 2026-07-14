Sikar News: सीकर शहर के नजदीकी चंदपुरा गांव में सोमवार दोपहर एक ऐसा प्राकृतिक दृश्य देखने को मिला, जिसने ग्रामीणों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. गांव के किसान बजरंग लाल मावलिया जब दोपहर करीब 12:30 बजे अपने खेत पर पहुंचे, तो वहां उन्हें सांप का एक जोड़ा दिखाई दिया. दोनों सांप आपस में लिपटे हुए थे और फन उठाकर लगातार अठखेलियां करते नजर आ रहे थे.

किसान के अनुसार, सांपों की यह गतिविधि कुछ मिनटों तक नहीं, बल्कि लगभग एक घंटे तक लगातार जारी रही. इस दौरान दोनों सांप खेत में एक-दूसरे के साथ फन उठाकर नृत्य जैसी मुद्रा में दिखाई देते रहे. खेत में मौजूद यह दुर्लभ दृश्य देखने लायक था और इसे देखने वाले लोग भी हैरान रह गए.

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किसान ने मोबाइल में रिकॉर्ड किया वीडियो

इस अनोखे घटनाक्रम को देखते हुए किसान बजरंग लाल मावलिया ने अपने मोबाइल फोन से पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया. वीडियो में सांपों का जोड़ा लंबे समय तक एक-दूसरे के साथ लिपटकर अठखेलियां करता दिखाई दे रहा है. यह वीडियो अब क्षेत्र में तेजी से चर्चा का विषय बन गया है.

ग्रामीणों की जुटी भीड़

खेत में सांपों के इस दुर्लभ दृश्य की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचने लगे. देखते ही देखते वहां ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई. सभी लोग इस प्राकृतिक नजारे को उत्सुकता से देखते रहे. कई लोगों ने इसे अपने मोबाइल फोन में भी कैद किया.

बाद में बाड़ में चला गया सांप का जोड़ा

करीब एक घंटे तक खेत में रहने के बाद सांपों का जोड़ा धीरे-धीरे खेत की सिंव पर लगी बाड़ की ओर बढ़ा और वहीं जाकर ओझल हो गया. इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली.

वीडियो बना चर्चा का विषय

घटना के बाद किसान द्वारा बनाया गया वीडियो गांव और आसपास के क्षेत्रों में तेजी से साझा किया जा रहा है. ग्रामीण इस दृश्य को एक दुर्लभ प्राकृतिक घटना बता रहे हैं. वीडियो को लेकर लोगों में काफी उत्सुकता है और यह क्षेत्रभर में चर्चा का विषय बना हुआ है.