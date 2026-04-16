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सीकर को 3 महीने में नशा मुक्त करने का दावा! जानिए IG राहुल प्रकाश का बड़ा एक्शन प्लान

Sikar News: सीकर दौरे पर आए IG राहुल प्रकाश ने क्राइम मीटिंग में जिले को 2-3 महीने में नशा मुक्त करने का लक्ष्य रखा. ड्रग्स सप्लायर पर सख्त कार्रवाई, विदेश से मिल रही धमकियों पर भी पुलिस की नजर और कार्रवाई जारी है.
 

Edited bySandhya YadavReported byAshok singh shekhawat
Published: Apr 16, 2026, 12:38 PM|Updated: Apr 16, 2026, 12:38 PM
सीकर को 3 महीने में नशा मुक्त करने का दावा! जानिए IG राहुल प्रकाश का बड़ा एक्शन प्लान
Image Credit: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Sikar News: जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश आज सीकर दौरे पर आए. आईजी ने सीकर पुलिस लाइन स्थित अन्वेषण भवन में जिले के पुलिस अधिकारियों की क्राइम समीक्षा बैठक ली. बैठक के दौरान जिले में पुलिस की कार्यप्रणाली, आपराधिक मामलों, आर्म्स एक्ट की कार्रवाई, अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम, यातायात व्यवस्था और ब्लैक स्पॉट पर भी विस्तृत चर्चा की गई. इसके साथ ही आईजी ने जिले में नए कानूनी संशोधन की प्रगति की भी जानकारी ली. क्राइम मीटिंग में एसपी प्रवीण नायक नूनावत, एडिशनल एसपी तेजपाल सिंह सहित जिले के आला अधिकारी और थाना अधिकारी मौजूद रहे.

आईजी राहुल प्रकाश ने बताया कि आज सीकर जिले की क्राइम मीटिंग थी जिसमें पुलिस की कार्यप्रणाली के सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई. क्राइम समीक्षा बैठक में एसपी सहित सभी आला अधिकारी और थाना अधिकारी भी मौजूद रहे. बैठक में आपराधिक परिदृश्य और कुछ मामलों में बढ़ोतरी या कमी आई है उन पर भी चर्चा हुई. इसके साथ ही आर्म्स एक्ट के मुकदमे व एक्साइज के मुकदमा में जो कमी आई है और मादक पदार्थ के खिलाफ चल रहे अभियान की प्रगति की जानकारी भी ली गई. जिले में मुकदमों की पेंडेंसी और यातायात के क्षेत्र में हुए सुधार व ब्लैक स्पॉट के विषय पर भी मीटिंग में चर्चा हुई.

अधिकारियों को निर्देश दिए गए

वहीं, संगठित अपराधियों के खिलाफ हुई कार्रवाई बारे में और कानून में जो नए संशोधन हुए हैं, उनकी प्रगति के बारे में भी चर्चा की गई है. आई जी ने कहा कि सीकर जिले का काम बहुत अच्छा है और उत्कर्ष श्रेणी का है. एसपी प्रवीण नायक नूनावत ने टीम ने जिले में सराहनीय कार्य किया है और बहुत से मामलों में पूरे प्रदेश में जिले की अच्छी रैंक है. हालांकि जिन क्षेत्रों में सुधार की गुंजाइश है उस पर भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, भविष्य में भी और भी अच्छा काम सीकर जिले में देखने को मिलेगा.

अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी

एजुकेशन सिटी सीकर में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर बोलते हुए आईजी ने कहा कि पूरे प्रदेश में रेंज स्तर एंटी वेमन के नाम से विशेष अभियान चलाया जा रहा है. सीकर जिले में अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ अच्छा कार्य करते हुए बड़े स्तर पर मुकदमे दर्ज किया हैं. ऐसे मामलों में सप्लायर को चिन्हित करने की प्रक्रिया एसपी प्रवीण नायक नूनावत के नेतृत्व में शुरू हो चुकी है और बहुत जल्दी ही अवैध मादक पदार्थ के सप्लायर को भी पकड़ने और कार्रवाई करने का काम किया जाएगा. इस ने कहा कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ संकेत अपराध की धारा दर्ज करते हुए उनकी संपत्ति जप्त की जाएगी. उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि पूरे सीकर जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए और पूरे जिले में कहीं भी अवैध मादक पदार्थ के विक्रय की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए. मैंने कहा कि आज क्राइम मीटिंग में भी इस बात को लेकर प्रण लिया है और सभी ने सहमति जताई है. आईजी ने कहा अगले दो-तीन महीना में पूरी तरह से सीकर जिले को नशा मुक्त करेंगे.

नोटिस जारी करने की कार्रवाई जा रही

विदेश में बैठे बदमाशों द्वारा फिरौती की मांग को लेकर लगातार व्यापारियों उद्योगपतियों को मिल रही धमकियों पर बोलते हुए आईजी ने कहा कि विदेश में बैठकर जो लोग धमकी दे रहे हैं उनके स्थानीय सोर्स को तोड़ने के लिए पहले भी पुलिस से कई बार कार्रवाई कर चुकी है. विदेश में बैठे बदमाशों को स्थानीय स्तर पर सूचना देने वाले, रेकी करने वाले या उनके कहने पर फायरिंग करने की गतिविधियां करने वाले अधिकतर लोगों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है. सीकर एसपी प्रवीण नायक नूनावत खुद ऐसे मामलों को मॉनिटर करते हैं और सीकर पुलिस ने ऐसे मामलों में अच्छा काम किया है. विदेश में छिपे हुए बदमाशों के खिलाफ भी एजीटीएफ के माध्यम से नोटिस जारी करने की कार्रवाई जा रही है और बहुत ही जल्द ही उन लोगों को भी गिरफ्तार कर भारत लाने की स्थिति बन जाएगी.

सरकारी भवन और विधानसभा तक को बम से उड़ने की मिली धमकी पर बोलते हुए आईजी राहुल प्रकाश ने कहा कि ऐसे मामलों में आसोपी तय की गई है, जिसमें जब धमकी आती है तो ऐसे में चेकिंग के लिए क्या प्रक्रिया रहेगी इसकी पालना की जाती है. उन्होंने कहा कि यह सारा का सारा जो प्रयोग हो रहा है वह इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी की नई तकनीकी के माध्यम से होता है, जिसमें यह नहीं पता चला कि यह कहां से मेल भेजा जा रहा है और कौन इसे भेज रहा है. उन्होंने कहा कि फिलहाल यह पता लगाने में थोड़ी तकनीकी समस्या है लेकिन उसे पर भी अब लगातार काम चल रहा है और आने वाले दिनों में इसका भी खुलासा हो सकेगा. आईजी ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि ऐसी धमकियों से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी तक का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो वह बिलकुल जीरो रहा है.

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