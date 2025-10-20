Zee Rajasthan
Sikar: दिवाली पर शोरूमों में उमड़ी भीड़, महिलाओं को भा रही एंटीक ब्लैक ज्वेलरी

Published: Oct 20, 2025, 12:57 PM IST | Updated: Oct 20, 2025, 12:57 PM IST

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले के नीमकाथाना में दीपावली पर्व पर शहर के ज्वेलरी शोरूमों में खूब रौनक देखने को मिल रही है. सोने-चांदी के भाव में तेजी के बावजूद सराफा मार्केट अच्छा रहा. महिलाएं और युवतियां नए-नए डिजाइन के आभूषणों की खरीदारी में खासा उत्साह दिखा रही हैं. सर्राफा व्यापारी मनरूप सिंह ने बताया कि इस बार दिवाली पर बिक्री पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर रही है.

उन्होंने कहा कि पहले ऐसा लगा कि इस बार सोना-चांदी के भाव में तेजी होने के कारण मार्केट डाउन रह सकता है लेकिन भाव में तेजी होने के बावजूद भी सर्राफा व्यापारियों का कारोबार अच्छा रहा. उन्होंने बताया कि 92.50 की एंटीक ब्लैक कलर ज्वेलरी की सबसे ज्यादा मांग देखने को मिली. इनमें हमेल, टेवटा, रानीहार, मंगलसूत्र, हसली, मटरमाला, गलसरी और आड बैंगल्स विशेष रूप से ग्राहकों को लुभा रहे हैं.

वहीं, गोल्ड में कुंदन हार, यलो गोल्ड, एंटीक अहमदाबाद हार और कलकत्ता हार की डिमांड सबसे अधिक रही. शहर के प्रमुख शोरूमों पर भीड़ के चलते दिनभर ग्राहकों की आवाजाही बनी रही. ज्वेलर्स का कहना है कि त्योहारी सीजन में महिलाओं की पसंद अब पारंपरिक के साथ मॉडर्न डिजाइन की ओर बढ़ रही है.

वहीं, दीपावली के पर्व पर आज सुबह से ही बाजार में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली लोगों ने जमकर खरीदारी की. इसके साथ ही पटाखा, मिठाई, कपड़े की शोरूम में भी भीड़ देखने को मिली. वहीं, दीपावली को देखते हुए नीम का थाना शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है.

दिवाली के त्योहारी मौसम में सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर गिरावट देखने को मिली है, जिससे खरीदारों को राहत मिली है. पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ रही कीमतों ने ग्राहकों की जेब पर भारी बोझ डाला था, लेकिन अब रेट में आई हल्की कमी ने बाजार में उत्साह बढ़ा दिया है.

