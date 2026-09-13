/शराबी जीजा को समझाने आए थे साले, गुस्से में आकर कर दी हत्या, दोनों हुए अरेस्ट

Sikar News: दातारामगढ़ थाना क्षेत्र के दलतपुरा गांव में घरेलू विवाद के दौरान युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी रिश्ते में मृतक मूलचंद रैगर के साले बताए जा रहे हैं. पुलिस के अनुसार, मृतक और उसके सालों के बीच घरेलू मामले को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी बढ़ गई और मारपीट की स्थिति बन गई. इसी मारपीट के दौरान मूलचंद गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौत हो गई.

मृतक के भाई ने दर्ज कराया हत्या का मुकदमा

घटना के बाद मृतक के भाई महेंद्र ने दातारामगढ़ थाने में नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया था. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपियों की तलाश में कार्रवाई तेज कर दी. पुलिस ने जांच के दौरान घटना में कथित रूप से शामिल दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया.

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गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राकेश कुमार रेगर और रूपेश कुमार के रूप में हुई है. दोनों आरोपी बधाल, जयपुर के निवासी बताए गए हैं. पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर घटना से जुड़े अन्य तथ्यों को सामने लाने का प्रयास कर रही है.

पत्नी से विवाद को लेकर साले पहुंचे थे घर

थानाधिकारी राजेश डूडी के अनुसार, घटना की शुरुआत घरेलू विवाद से हुई थी. पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतक मूलचंद अपनी पत्नी को शराब पीने के बाद परेशान करता था और उसके साथ मारपीट भी करता था. इसी बात को लेकर उसके साले उसे समझाने के लिए उसके घर पहुंचे थे.

पुलिस के मुताबिक, परिजनों की ओर से मूलचंद को समझाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन बातचीत के दौरान विवाद बढ़ता चला गया. देखते ही देखते मामला कहासुनी से मारपीट तक पहुंच गया. इसी दौरान मूलचंद के सालों ने उसके साथ गंभीर मारपीट की, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई.

समझाने पहुंचे थे, लेकिन बिगड़ गया मामला

पुलिस की शुरुआती जांच में घटना के पीछे मुख्य वजह घरेलू विवाद ही सामने आई है. बताया गया है कि मूलचंद की शराब पीने और पत्नी के साथ मारपीट करने की आदत को लेकर उसके साले नाराज थे. इसी मामले को लेकर वे अपने बहनोई को समझाने के उद्देश्य से उसके घर गए थे.

बातचीत के दौरान दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया. विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट शुरू हो गई. इसी मारपीट में मूलचंद गंभीर रूप से घायल हुआ और उसकी जान चली गई. घटना के बाद गांव में भी चर्चा का माहौल बना हुआ है.

पुलिस अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाल रही

मामले में दोनों नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब आगे की जांच में जुटी है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वारदात के दौरान मौके पर और कौन-कौन लोग मौजूद थे और क्या घटना में किसी अन्य व्यक्ति की भी भूमिका थी.

थानाधिकारी राजेश डूडी ने बताया कि पुलिस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है. आरोपियों से पूछताछ के साथ घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है. फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और घटना में शामिल अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.

हत्या के मामले में जांच जारी

दातारामगढ़ थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. अब पुलिस पूरे घटनाक्रम, मारपीट की परिस्थितियों और मौके पर मौजूद लोगों की भूमिका की पड़ताल कर रही है. पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल इस मामले में पुलिस की जांच जारी है और अन्य संभावित आरोपियों या घटना से जुड़े लोगों की भूमिका को लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है.