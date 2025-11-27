Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Sikar News: सीकर में बवाल....! ग्राम पंचायत परिसीमन पर भिड़े ग्रामीण, चौखा का बास को मंडावर में रखने की जिद

Sikar News: निकाय चुनाव से पहले ग्राम पंचायत परिसीमन को लेकर सीकर जिले में विवाद भड़क उठा है. चौखा का बास के ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए मांग की है कि उनकी बस्ती को किसी नई पंचायत में नहीं जोड़ा जाए, बल्कि मंडावर ग्राम पंचायत में ही रखा जाए.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Nov 27, 2025, 03:44 PM IST | Updated: Nov 27, 2025, 03:44 PM IST

Trending Photos

Rajasthan weather Update: राजस्थान में बारिश का अलर्ट जारी, इन शहरों में बरसेंगे बादल, ठंड करेगी हाल बेहाल
6 Photos
Rajasthan weather Update

Rajasthan weather Update: राजस्थान में बारिश का अलर्ट जारी, इन शहरों में बरसेंगे बादल, ठंड करेगी हाल बेहाल

सिर्फ 2 घंटे में हेलीकॉप्टर से राजस्थान आएंगी 5 बाघिन, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में होंगी शिफ्ट
6 Photos
Rajasthan news

सिर्फ 2 घंटे में हेलीकॉप्टर से राजस्थान आएंगी 5 बाघिन, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में होंगी शिफ्ट

PM Kisan Yojana 22nd Installment: इन किसानों के खाते में नहीं आएगी PM Kisan योजना की 22 वीं किस्त, जानें क्यों होगा ऐसा?
5 Photos
PM Kisan 22nd Instalment

PM Kisan Yojana 22nd Installment: इन किसानों के खाते में नहीं आएगी PM Kisan योजना की 22 वीं किस्त, जानें क्यों होगा ऐसा?

राजस्थान को मिलेगी सौगात, 29 नवंबर से शुरू हो सकती है जैसलमेर-दिल्ली नई ट्रेन
6 Photos
Rajasthan news

राजस्थान को मिलेगी सौगात, 29 नवंबर से शुरू हो सकती है जैसलमेर-दिल्ली नई ट्रेन

Sikar News: सीकर में बवाल....! ग्राम पंचायत परिसीमन पर भिड़े ग्रामीण, चौखा का बास को मंडावर में रखने की जिद

Sikar News: सीकर जिले में निकाय चुनाव से पहले हुए ग्राम पंचायत परिसीमन और पुनर्गठन का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है. दांतारामगढ़ विधानसभा के बाय को ग्राम पंचायत समिति की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन और धरना चल रहा है तो वहीं अब धोद विधानसभा के चौखा का बास को वापस ग्राम पंचायत मंडावर में ही यथावत रखने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने हुंकार भरी है. इसके साथी ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत को यथावत नहीं रखने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है.

धोद विधानसभा के चौखा का बास के सैकड़ो ग्रामीण चौक का बास गांव को ग्राम पंचायत मंडावर में ही यथावत रखने की मांग को लेकर धोद विधायक गोरधन वर्मा के आवास पहुंचे और उन्हें चोखा का बास को कुंडलपुर से हटकर वापस ग्राम पंचायत मंडावरा में शामिल करने की मांग का ज्ञापन दिया. इसके बाद ग्रामीण जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर चौखा का बास गांव को ग्राम पंचायत मंडावर में ही यथावत रखने की मांग उठाई.

चौखा का बास के ग्रामीणों का कहना है कि चौखा का बास गांव वर्षों से ग्राम पंचायत मंडावर का हिस्सा रहा है और ग्राम पंचायत मंडावर से केवल गांव की दूरी 5 किलोमीटर के अंदर ही है. जबकि चौखा का बास गांव और कुंडलपुर ग्राम पंचायत की आपस में दूरी लगभग 15 किलोमीटर है वहीं ग्रामीणों को कुंडलपुर तक पहुंचाने के लिए रास्ते में दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र और वन क्षेत्र से होकर गुजरना पड़ता है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इसके साथ ही चौखा का बास गांव से ग्राम पंचायत कुंडलपुर में आने-जाने के लिए बस वह अन्य वाहन का कोई सीधा साधन भी नहीं है. इससे ग्रामीणों को दुर्गम पहाड़ी व वन क्षेत्र से होकर ग्राम पंचायत कुंडलपुर में आने-जाने में काफी समय और परेशानी का सामना करना पड़ेगा. ऐसी स्थिति में चोखा का बास को पुनः ग्राम पंचायत मंडावर में ही रखा जाना चाहिए ताकि चौखा का बस के ग्रामीणों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े.

स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि कई वर्षों से मंडावर ग्राम पंचायत में तीन गांव थे, जिसमें मंडावर, खोरी और चौखा का बास गांव शामिल थे. लेकिन अब किसी राजनीतिक व्यवस्था के चलते चोखा का बास गांव को मंडावर ग्राम पंचायत से हटकर कुंडलपुर ग्राम पंचायत में जोड़ दिया गया है. ग्रामीणों का आरोप है कि कुंडलपुर एक छोटा सा वार्ड के रूप में है उसका स्वरूप पूरी तरह से पंचायत का भी नहीं है. इसके साथ ही चोखा का बास गांव से कुंडलपुर तक आने-जाने के पर्याप्त संसाधन भी नहीं है. जिसे ग्रामीणों को आने-जाने में भी काफी परेशानी होगी.

स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत में मतदाताओं की संख्या अधिक होने का जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी हवाला दे रहे हैं लेकिन ऐसी कई ग्राम पंचायत है जहां पर 5 हजार से ज्यादा मतदाता है और उन्हें यथावत रखा गया है, सिर्फ मंडावर ग्राम पंचायत को ही राजनीतिक द्वेषता के लिए क्यों निशाना बनाया गया.

स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि जब उन्होंने जनप्रतिनिधि और कलेक्टर से ग्राम पंचायत को लेकर जानकारी मांगी तो उन्होंने कहा था कि हमने मंडावर ग्राम पंचायत को पूर्व की तरह यथावत रखने की फाइल सरकार को भेजी थी, लेकिन फाइल में आगे जयपुर जाने के बाद कोई फिर बदल किया गया है जिसके चलते चोखा का बास गांव को मंडावर ग्राम पंचायत से हटाकर कुंडलपुर ग्राम पंचायत में जोड़ा गया है.

ग्रामीणों ने पूरे मामले की जांच करने और चोखा का बास गांव को ग्राम पंचायत मंडावर में यथावत रखने की मांग रखी है. इसके साथ ही चेतावनी दी है कि अगर जल्दी ही उनकी मांग नहीं मानी गई तो ग्रामीण बड़ा आंदोलन करेंगे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bikaner News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news