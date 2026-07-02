/सीकर में बुजुर्ग महिला से मारपीट, आरोपी खुलेआम दे रहे धमकियां

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Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ के बलारां थाना क्षेत्र में बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से ग्रामीणों में भारी नाराजगी है.
मामले को लेकर सैकड़ों ग्रामीण जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की. ग्रामीणों का आरोप है कि वारदात के कई दिन बाद भी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और पीड़ित परिवार को लगातार धमकियां दे रहे हैं.
20 जून की रात का है मामला
पीपली गांव निवासी नेमीचंद ने बताया कि 20 जून की रात करीब दो बजे बुजुर्ग महिला घर में अकेली सो रही थीं. आरोप है कि पड़ोस में रहने वाला महेंद्र कुमार जाट जबरन घर में घुस आया और महिला के साथ बदसलूकी करने लगा.
महिला के साथ बेरहमी से मारपीट
विरोध करने पर आरोपी ने महिला के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे उनके दांत टूट गए, आंखों पर गंभीर चोटें आईं और शरीर पर कई जगह घाव हो गए. परिजनों का आरोप है कि आरोपी ने महिला का गला घोंटकर जान से मारने की भी कोशिश की.
मची चीख-पुकार
महिला की चीख-पुकार सुनकर पास में सो रही बहू मौके पर पहुंची तो आरोपी वहां से फरार हो गया. गंभीर रूप से घायल महिला को पहले फतेहपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें सीकर के एसके जिला अस्पताल रेफर किया गया.
लाठी-डंडों से मारपीट
पीड़ित परिवार का आरोप है कि घटना के बाद शिकायत करने पर आरोपी महेंद्र समेत उसके भाई सुरेंद्र, विकास, सतवीर और अरविंद ने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी लाठी-डंडों से मारपीट की. साथ ही मुकदमा वापस लेने और समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा है.
उग्र आंदोलन की चेतावनी
ऐसा नहीं करने पर जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं. ग्रामीणों ने एसपी से सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है. साथ ही चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे.
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