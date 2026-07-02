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सीकर में बुजुर्ग महिला से मारपीट, आरोपी खुलेआम दे रहे धमकियां

सीकर के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला के साथ कथित मारपीट और बदसलूकी के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और मुकदमा वापस लेने के लिए लगातार धमकियां दे रहे हैं.
 

Edited bySneha AggarwalReported byAshok singh shekhawat
Published: Jul 02, 2026, 08:37 PM|Updated: Jul 02, 2026, 08:37 PM
सीकर में बुजुर्ग महिला से मारपीट, आरोपी खुलेआम दे रहे धमकियां
Image Credit: Sikar NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ के बलारां थाना क्षेत्र में बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से ग्रामीणों में भारी नाराजगी है.

मामले को लेकर सैकड़ों ग्रामीण जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की. ग्रामीणों का आरोप है कि वारदात के कई दिन बाद भी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और पीड़ित परिवार को लगातार धमकियां दे रहे हैं.

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20 जून की रात का है मामला
पीपली गांव निवासी नेमीचंद ने बताया कि 20 जून की रात करीब दो बजे बुजुर्ग महिला घर में अकेली सो रही थीं. आरोप है कि पड़ोस में रहने वाला महेंद्र कुमार जाट जबरन घर में घुस आया और महिला के साथ बदसलूकी करने लगा.

महिला के साथ बेरहमी से मारपीट
विरोध करने पर आरोपी ने महिला के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे उनके दांत टूट गए, आंखों पर गंभीर चोटें आईं और शरीर पर कई जगह घाव हो गए. परिजनों का आरोप है कि आरोपी ने महिला का गला घोंटकर जान से मारने की भी कोशिश की.

मची चीख-पुकार
महिला की चीख-पुकार सुनकर पास में सो रही बहू मौके पर पहुंची तो आरोपी वहां से फरार हो गया. गंभीर रूप से घायल महिला को पहले फतेहपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें सीकर के एसके जिला अस्पताल रेफर किया गया.

लाठी-डंडों से मारपीट
पीड़ित परिवार का आरोप है कि घटना के बाद शिकायत करने पर आरोपी महेंद्र समेत उसके भाई सुरेंद्र, विकास, सतवीर और अरविंद ने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी लाठी-डंडों से मारपीट की. साथ ही मुकदमा वापस लेने और समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा है.

उग्र आंदोलन की चेतावनी
ऐसा नहीं करने पर जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं. ग्रामीणों ने एसपी से सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है. साथ ही चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.Read More

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