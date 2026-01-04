70 साल की उम्र में चमत्कार! सीकर के किसान का मॉडल बदल सकता है भारत की तस्वीर, जानें कैसे

Sikar News: करण सिंह शेखावत ने यह काम कोरोना काल के दौरान घर पर रहते हुए किया. उस समय जब अधिकांश लोग महामारी की चिंता में सीमित थे, तब उन्होंने देश की मूलभूत समस्याओं के समाधान पर गंभीरता से अध्ययन और प्रयोग शुरू किए. उन्होंने पाइप, पानी की बाल्टी और विभिन्न मॉडल तैयार कर यह दिखाया कि पानी की प्राकृतिक विशेषताओं का उपयोग कर बिना बिजली, बिना नहर और बिना सुरंग बनाए पानी को ऊंचाई तक पहुंचाया जा सकता है.

प्रदूषण से राहत मिल सकेगी

उनका दावा है कि यदि इस तकनीक को अपनाया जाए तो देश की राजधानी दिल्ली जैसे महानगरों में एक ही दिन में चार से पांच बार कृत्रिम वर्षा कराई जा सकती है. इससे दिल्ली का AQI 100 से नीचे बनाए रखना संभव होगा और प्रदूषण से राहत मिल सकेगी. साथ ही शहरों में जलभराव और बाढ़ जैसी समस्याओं का भी स्थायी समाधान निकाला जा सकता है. करण सिंह शेखावत का मॉडल सिर्फ शहरी समस्याओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे देश के जल और ऊर्जा प्रबंधन से जुड़ा है. उनका कहना है कि भारत में मौजूद लगभग 5200 बांधों का यदि सही और बेहतर उपयोग किया जाए तो वर्तमान उत्पादन से कई गुना अधिक जल विद्युत बनाई जा सकती है.

जल वितरण की समस्या का समाधान संभव

वे दावा करते हैं कि मौजूदा बांधों के पानी के प्रेशर और उपयोग की तकनीक में बदलाव कर 40 से 50 लाख मेगावाट तक स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन संभव है. इससे न केवल भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि भविष्य में बिजली का निर्यात भी किया जा सकेगा. उन्होंने यह भी बताया कि देश की नदियों को जोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर नहरें या सुरंगें बनाना ही एकमात्र रास्ता नहीं है. उनके अनुसार, बड़ी पाइपलाइनों के माध्यम से पहाड़ों के ऊपर से पानी ले जाकर नदियों को आपस में जोड़ा जा सकता है. यह कार्य दो वर्षों के भीतर पूरा किया जा सकता है और इसमें प्रकृति के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होगी. इससे जल विवाद, सूखा प्रभावित क्षेत्रों और असमान जल वितरण की समस्या का समाधान संभव है.

अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ों पर पानी पहुंचाया जा सकता

करण सिंह शेखावत ने अपने प्रयोग में यह भी सिद्ध किया कि पानी को उसके स्रोत के स्तर से दो से तीन गुना ऊंचाई तक बिना किसी बाहरी ऊर्जा के पहुंचाया जा सकता है. उदाहरण देते हुए वे उत्तराखंड के टिहरी बांध का उल्लेख करते हैं, जो समुद्र तल से लगभग 800 मीटर ऊपर स्थित है और जिसकी ऊंचाई 265 मीटर है. इस तरह बांध का जल स्तर करीब 1065 मीटर तक पहुँच जाता है. उनके अनुसार, इस पानी को पाइपलाइन के जरिए नीचे लाकर फिर 2000 मीटर ऊंचे पहाड़ के ऊपर तक ले जाया जा सकता है और दूसरी ओर आसानी से सप्लाई किया जा सकता है. इस तकनीक से देश के 1500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ों पर पानी पहुंचाया जा सकता है. इससे अरावली पर्वतमाला सहित अन्य पर्वतीय क्षेत्रों को हरा-भरा बनाया जा सकेगा. हरियाली बढ़ने से न केवल पर्यावरण शुद्ध होगा, बल्कि वर्षा चक्र में भी सकारात्मक बदलाव आएगा.

बिजली उत्पादन और सिंचाई में भी उपयोग

करण सिंह शेखावत का कहना है कि ग्लेशियर क्षेत्रों में बनी झीलों से अक्सर बड़े खतरे पैदा होते हैं. उनकी तकनीक से इन झीलों के पानी को सुरक्षित रूप से निकालकर बिजली उत्पादन और सिंचाई में उपयोग किया जा सकता है. इससे ग्लेशियर झीलों के फटने, लैंडस्लाइड और पहाड़ों के दरकने जैसी आपदाओं को रोका जा सकेगा. उनके मॉडल में वाटर ग्रिड और पावर ग्रिड की अवधारणा भी शामिल है. वाटर ग्रिड के जरिए देश के हर कोने तक पीने और सिंचाई का पानी पहुंचाया जा सकता है, वहीं साउथ एशियन पावर ग्रिड बनाकर भारत पड़ोसी देशों को बिजली निर्यात कर सकता है. उनका मानना है कि इन योजनाओं के माध्यम से भारत वर्ष 2035 तक विकसित राष्ट्र बन सकता है.

और क्या हैं इस नवाचार के फायदे

करण सिंह शेखावत कहते हैं कि उनका उद्देश्य किसी सरकार या संस्था की आलोचना करना नहीं है, बल्कि देश के सामने एक वैकल्पिक और व्यावहारिक समाधान रखना है. वे मानते हैं कि यदि सरकार, वैज्ञानिक संस्थान और तकनीकी विशेषज्ञ इस मॉडल का अध्ययन करें और परीक्षण के बाद इसे लागू करें, तो भारत जल, ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में एक नई दिशा तय कर सकता है. 70 वर्ष की उम्र में भी करण सिंह शेखावत का यह नवाचार यह संदेश देता है कि सोच और संकल्प की कोई उम्र नहीं होती. उनकी यह पहल न केवल स्थानीय स्तर पर, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन सकती है. अब आवश्यकता है कि इस मॉडल को सही मंच मिले, ताकि एक व्यक्ति की सोच देश की सामूहिक शक्ति बन सके.

