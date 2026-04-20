Zeenews
Add Zee Business As A Preferred Source
  • Home
  • /sikar
  • /Rajasthan News: सीकर में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के खिलाफ किसानों का उग्र विरोध, ...दी खुली चुनौती

Rajasthan News: सीकर में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के खिलाफ किसानों का उग्र विरोध, ...दी खुली चुनौती

Rajasthan News: नीमकाथाना में रामपाल जाट के नेतृत्व में किसानों ने कोटपूतली-किशनगढ़ एक्सप्रेसवे का विरोध करते हुए इसे निरस्त करने की मांग की. किसानों ने चेतावनी दी है कि वे उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण नहीं होने देंगे और आगामी जनसुनवाईयों का कड़ा विरोध करेंगे.

Edited byArti PatelReported byAshok singh shekhawat
Published: Apr 20, 2026, 05:03 PM|Updated: Apr 20, 2026, 05:03 PM
Rajasthan News: सीकर में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के खिलाफ किसानों का उग्र विरोध, ...दी खुली चुनौती
Image Credit:

Kisan Andolan Sikar: सीकर के नीमकाथाना में आज कोटपूतली–किशनगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के विरोध में किसान महापंचायत के बैनर तले किसानों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया. किसानों ने एक्सप्रेसवे परियोजना को निरस्त करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा.

रामपाल जाट का सरकार पर तीखा प्रहार

किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने सिंचाई और पानी की व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि सड़कों के नाम पर किसानों की जमीन छीनी जा रही है. उन्होंने कहा कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे योजना को तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाना चाहिए.

जनसुनवाई का बहिष्कार और चेतावनी

उन्होंने चेतावनी दी कि जब-जब भूमि अधिग्रहण की सुनवाई होगी, उससे एक दिन पहले गांवों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और जहां भी जनसुनवाई होगी, उसका विरोध किया जाएगा. उन्होंने कहा कि किसान अपनी जमीन बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे-“जान दे देंगे, लेकिन जमीन नहीं देंगे.”

रामपाल जाट ने बताया कि भरतपुर, ब्यावर और कोटपूतली–किशनगढ़ क्षेत्र में किसानों की बैठकें हो चुकी हैं, जहां सभी ने एकजुट होकर संघर्ष का निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि कानून के अनुसार फसल योग्य और सिंचित भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए, और यदि विशेष परिस्थिति में अधिग्रहण किया भी जाए तो पहले वैकल्पिक जमीन उपलब्ध कराना अनिवार्य है.उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिना तैयारी के बलपूर्वक जमीन लेने की कोशिश की जा रही है, जिसे किसान किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देंगे.

वोट की राजनीति पर बड़ा फैसला

इसके साथ ही महापंचायत में सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में किसान अपने मताधिकार का प्रयोग जाति, धर्म या पार्टी के आधार पर नहीं, बल्कि किसानों के आर्थिक हितों के आधार पर करेंगे. इस दौरान किसान महापंचायत के जिला अध्यक्ष बलदेव यादव, मदनलाल सैनी, कृष्ण यादव सहित अनेक किसान मौजूद रहे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sikar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:आमेर में तुलसी-शालिग्राम विवाह के साथ 5 कन्याओं का सामूहिक विवाह, आस्था-परंपरा का दिखा अद्भुत नजाराRajasthan News: राजस्थान से 4572 हज यात्री करेंगे मुकद्दस सफर, आज पहली फ्लाइट भरेगी उड़ानRajasthan News: अक्षय तृतीया पर जयपुर के मंदिरों में अनोखा बदलाव, ठाकुरजी को पहनाए सूती वस्त्र

ट्रेंडिंग न्यूज़

राजस्थान में ‘आग उगल’ रहा सूरज! पारा 42°C पार, घर से निकलना हुआ खतरनाक

बाजार खुलते ही धड़ाम हुए सोना-चांदी के भाव! जयपुर सर्राफा बाजार से आया बड़ा अपडेट

लजीज खाने को टक्कर देगी राजस्थान की 'दही मिर्ची' मिनटों में हो जाएगी तैयार!

क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'कचौड़ी का शहर'?

पचपदरा रिफाइनरी में आग लगने के बाद PM मोदी का दौरा कैंसिल, कल होना था उद्घाटन

सुजानगढ़ में सिरफिरे युवक का तांडव, कई गाड़ियों के शीशे तोड़े, CCTV में कैद हुई वारदात

क्या आप जानते हैं? 'मिर्चियों का शहर' कहलाता है राजस्थान का यह इलाका!

पनीर को पछाड़ देगी ये मारवाड़ी सब्जी, घर पर इस तरह से बनाएं बिना प्याज-टमाटर की ये लजीज डिस

Rajasthan Petrol Diesel Price: जयपुर समेत इन शहरों में बदल गए पेट्रोल-डीजल के रेट, देखें पूरी लिस्ट

राजस्थान में आज पेट्रोल-डीजल सस्ता या महंगा? एक क्लिक में चेक करें अपने शहर का ताजा रेट

राजस्थान का ये शहर बनेगा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का नया हब, मिलेगी नौकरी ही नौकरी!

Rajasthan Gold Silver Price Today: राजस्थान में फिर महंगी हुई चांदी, सोने के भाव में भी उछाल, जानें Sunday को क्या है गोल्ड-सिल्वर के ताजा रेट

Add Zee News as a Preferred Source
Tags:
Sikar News
Rajasthan news

About the Author

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

लाइव TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बारां में एक साथ रुकवाए गए 3 बाल विवाह, पंडित मौके से हुआ फरार

बारां में एक साथ रुकवाए गए 3 बाल विवाह, पंडित मौके से हुआ फरार

rajasthan crime
2

लश्कर आतंकी 'खरगोश' का जयपुर कनेक्शन आया सामने, अलर्ट मोड़ पर ATS, पढ़ें पूरा मामला

Rajasthan Crime news
3

डूंगरपुर में रुकवाया बाल विवाह, बैरंग लौटाई बारात और माता-पिता को किया पाबंद

rajasthan crime
4

राजस्थान में पेयजल सप्लाई बंद करने की चेतावनी, 3500 करोड़ का भुगतान अटका

Rajasthan news
5

Rajasthan News: सीकर में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के खिलाफ किसानों का उग्र विरोध, ...दी खुली चुनौती

Sikar News