/Rajasthan News: सीकर में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के खिलाफ किसानों का उग्र विरोध, ...दी खुली चुनौती

Rajasthan News: नीमकाथाना में रामपाल जाट के नेतृत्व में किसानों ने कोटपूतली-किशनगढ़ एक्सप्रेसवे का विरोध करते हुए इसे निरस्त करने की मांग की. किसानों ने चेतावनी दी है कि वे उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण नहीं होने देंगे और आगामी जनसुनवाईयों का कड़ा विरोध करेंगे.
Kisan Andolan Sikar: सीकर के नीमकाथाना में आज कोटपूतली–किशनगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के विरोध में किसान महापंचायत के बैनर तले किसानों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया. किसानों ने एक्सप्रेसवे परियोजना को निरस्त करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा.
रामपाल जाट का सरकार पर तीखा प्रहार
किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने सिंचाई और पानी की व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि सड़कों के नाम पर किसानों की जमीन छीनी जा रही है. उन्होंने कहा कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे योजना को तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाना चाहिए.
जनसुनवाई का बहिष्कार और चेतावनी
उन्होंने चेतावनी दी कि जब-जब भूमि अधिग्रहण की सुनवाई होगी, उससे एक दिन पहले गांवों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और जहां भी जनसुनवाई होगी, उसका विरोध किया जाएगा. उन्होंने कहा कि किसान अपनी जमीन बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे-“जान दे देंगे, लेकिन जमीन नहीं देंगे.”
रामपाल जाट ने बताया कि भरतपुर, ब्यावर और कोटपूतली–किशनगढ़ क्षेत्र में किसानों की बैठकें हो चुकी हैं, जहां सभी ने एकजुट होकर संघर्ष का निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि कानून के अनुसार फसल योग्य और सिंचित भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए, और यदि विशेष परिस्थिति में अधिग्रहण किया भी जाए तो पहले वैकल्पिक जमीन उपलब्ध कराना अनिवार्य है.उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिना तैयारी के बलपूर्वक जमीन लेने की कोशिश की जा रही है, जिसे किसान किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देंगे.
वोट की राजनीति पर बड़ा फैसला
इसके साथ ही महापंचायत में सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में किसान अपने मताधिकार का प्रयोग जाति, धर्म या पार्टी के आधार पर नहीं, बल्कि किसानों के आर्थिक हितों के आधार पर करेंगे. इस दौरान किसान महापंचायत के जिला अध्यक्ष बलदेव यादव, मदनलाल सैनी, कृष्ण यादव सहित अनेक किसान मौजूद रहे.
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