PM Kisan Samman Nidhi Yojana: सीकर के 2.57 लाख किसानों के खाते में आई 21वीं किस्त: 51.4 करोड़ रुपये एक क्लिक में ट्रांसफर!

PM Kisan Samman Nidhi Yojana News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘पीएम किसान उत्सव दिवस’ से देशभर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 21वीं किस्त के रूप में कुल ₹18,000 करोड़ रुपये एक साथ ट्रांसफर किए.राजस्थान के 66.62 लाख पात्र किसानों को ₹1332.40 करोड़ की राशि मिली, जबकि सीकर जिले के 2.57 लाख किसानों के खाते में ₹51.4 करोड़ रुपये सीधे पहुँच गए.
PM Kisan Yojana: पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का हस्तान्तरण प्रधानमंत्री द्वारा कोयम्बटूर तमिलनाडू में आयोजित पीएम किसान उत्सव दिवस में किया गया. जिसका जिला स्तरीय कार्यक्रम भरतिया कृषि विज्ञान केंद्र फतेहपुर में आयोजित किया गया.
कार्यक्रम में उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियां सीकर, महेन्द्रपाल सिंह ने बताया कि पीम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को राशि सीधे उनके खातों में डीबीटी के माध्यम से प्रदान की गई. इस बार देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में कुल 18 हजार करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं. राजस्थान के 66.62 लाख किसानों को 1332.40 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित कि गई तथा सीकर जिले के 2.57 लाख किसानों के खातों में 51.4 करोड़ रूपये ट्रांसफर किए गए हैं.
केवीके के वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रमुख डॉ आर के दुलड़ ने कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में जानकारी दी और पीएम-किसान योजना के बारे में विस्तार से बताया. उन्होंने कहा कि पीएम-किसान योजना के तहत किसानों को तीन किस्तों में 6000 रुपये दिए जाते हैं ताकि वे अपनी फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरक और अन्य कृषि-इनपुट खरीद सकें.
कार्यक्रम में उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियां सीकर, महेन्द्रपाल सिंह, सयुंक्त निदेशक कृषि (विस्तार) प्रिया झाझड़िया, कृषि अधिकारी महेंद्र सिंह उपस्थित रहे. कार्यक्रम में जिले भर से बड़ी संख्या में लाभार्थी किसानों और महिलाओं ने भाग लिया तथा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा.
