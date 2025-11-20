PM Kisan Samman Nidhi Yojana: सीकर के 2.57 लाख किसानों के खाते में आई 21वीं किस्त: 51.4 करोड़ रुपये एक क्लिक में ट्रांसफर!

PM Kisan Yojana: पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का हस्तान्तरण प्रधानमंत्री द्वारा कोयम्बटूर तमिलनाडू में आयोजित पीएम किसान उत्सव दिवस में किया गया. जिसका जिला स्तरीय कार्यक्रम भरतिया कृषि विज्ञान केंद्र फतेहपुर में आयोजित किया गया.

कार्यक्रम में उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियां सीकर, महेन्द्रपाल सिंह ने बताया कि पीम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को राशि सीधे उनके खातों में डीबीटी के माध्यम से प्रदान की गई. इस बार देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में कुल 18 हजार करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं. राजस्थान के 66.62 लाख किसानों को 1332.40 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित कि गई तथा सीकर जिले के 2.57 लाख किसानों के खातों में 51.4 करोड़ रूपये ट्रांसफर किए गए हैं.

केवीके के वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रमुख डॉ आर के दुलड़ ने कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में जानकारी दी और पीएम-किसान योजना के बारे में विस्तार से बताया. उन्होंने कहा कि पीएम-किसान योजना के तहत किसानों को तीन किस्तों में 6000 रुपये दिए जाते हैं ताकि वे अपनी फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरक और अन्य कृषि-इनपुट खरीद सकें.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

कार्यक्रम में उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियां सीकर, महेन्द्रपाल सिंह, सयुंक्त निदेशक कृषि (विस्तार) प्रिया झाझड़िया, कृषि अधिकारी महेंद्र सिंह उपस्थित रहे. कार्यक्रम में जिले भर से बड़ी संख्या में लाभार्थी किसानों और महिलाओं ने भाग लिया तथा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

ये भी पढ़ें-