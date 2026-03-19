सीकर में आपसी कहासुनी ने लिया खूनी रूप, युवक की बेरहमी से हत्या, दो घायल

Sikar News: सीकर के फतेहपुर में पड़ोसियों के बीच मामूली कहासुनी के बाद 22 वर्षीय युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई. बीच-बचाव में दो लोग घायल हो गए. आरोपी फरार है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
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Sikar Crime News: जिले के फतेहपुर कस्बे में बुधवार रात एक मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया. चार बत्ती चौक के पास स्थित कुम्हारों के मोहल्ले में पड़ोसियों के बीच हुए विवाद में 22 वर्षीय युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई. घटना में बीच-बचाव करने आए दो लोग भी घायल हो गए.
रात 10:30 बजे हुआ विवाद
जानकारी के अनुसार वार्ड संख्या 20 निवासी 22 वर्षीय प्रतीक उर्फ पिन्नू बुधवार रात करीब 10:30 बजे अपने घर के बाहर खड़ा था. इसी दौरान उसका पड़ोसी कालूराम कुम्हार वहां पहुंचा. दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते झगड़े में बदल गई.
धारदार हथियार से किया हमला
विवाद के दौरान दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई. आरोप है कि इसी दौरान कालूराम ने धारदार हथियार से प्रतीक पर हमला कर दिया. हमले में प्रतीक के पेट में गंभीर चोट आई. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.
अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित
घटना के बाद परिजन और स्थानीय लोग घायल प्रतीक को तुरंत धानुका अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. युवक की मौत से इलाके में शोक और तनाव का माहौल बन गया.
घटना के दौरान बीच-बचाव करने आए आरोपी कालूराम के पिता बजरंग लाल भी गंभीर रूप से घायल हो गए. उनके सिर में चोट आई है. प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें सीकर रेफर किया गया है. वहीं एक अन्य घायल रामप्रसाद को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई.
घर पर अकेला था युवक
बताया जा रहा है कि घटना के समय प्रतीक के माता-पिता किसी रिश्तेदार के निधन के कारण हिसार गए हुए थे. उस समय वह घर पर अन्य परिजनों के साथ मौजूद था.
पुलिस जांच में जुटी
घटना की सूचना मिलते ही शहर कोतवाल महेंद्र मीणा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी कालूराम की तलाश शुरू कर दी है. साथ ही, घटना के कारणों की गहन जांच की जा रही है. यह घटना एक बार फिर दिखाती है कि मामूली विवाद भी अगर समय पर शांत न किया जाए, तो गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं.
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