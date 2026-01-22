Zee Rajasthan
गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई बरी, पूर्व सरपंच मर्डर केस में 3 को आजीवन कारावास

Sikar News: पूर्व सरपंच सरदार राव की हत्या का मामले में कोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को बरी किया और 3 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Jan 22, 2026, 05:56 PM IST | Updated: Jan 22, 2026, 05:56 PM IST

गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई बरी, पूर्व सरपंच मर्डर केस में 3 को आजीवन कारावास

Sikar News: राजस्थान के सीकर के पूर्व सरपंच सरदार राव की हत्या का मामले में कोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सहित 11 आरोपियों पर फैसला सुनाया, जिसके तहत गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को बरी किया गया. वहीं, एक आरोपी यतेंद्र को भी बरी किया.

वहीं, हरदेवराम अरुण हरविंदर को आजीवन कारावास की सजा मिली. इसके अलावा सुनील मुकेश भानु प्रताप सहित 6 को 10 साल की सजा सुनाई गई. एडीजे रेणुका हुड्डा ने फैसला सुनाया.

ये था मामला
23 अगस्त 2017 को जुराठड़ा के पूर्व सरपंच सरदार राव पलसाना कस्बे में नेकीराम की किराना की दुकान पर बैठे थे. दोपहर 12:40 से 12:45 के बीच एक कार आकर दुकान के सामने रुकी, उसमें 3 बदमाश सवार थे. बदमाशों को पहले से भनक थी कि सरदार राव दुकान पर बैठे हैं. उसमें से 2 युवक नीचे उतरे और दोनों दुकान में घुस गए.

एक बदमाश ने रिवॉल्वर निकाली और काफी नजदीक से राव पर गोली चला दी. इसके बाद दूसरे आरोपी ने गोली मारी. फिर पहला बदमाश वापस घूमा और गोली मारी. करीब 10 सेंकेंड में राव पर गोलियां दागकर बदमाश भाग गए थे.

2010 से 2014 तक रहे थे सरपंच
सरदार राव साल 2010 से 2014 तक जुराठड़ा के सरपंच रहे थे. इस ग्राम पंचायत में बराल, जुराठड़ा और दुल्हेपुरा गांव आते थे. 2015 में जब चुनाव हुए तो सरदार राव चुनाव हार गए थे. इसके बाद सरकारी टीचर हरदेवाराम का बेटा संदीप सरपंच बना था.

हार का डर
सरकारी नौकरी लगने पर संदीप ने सरपंच पद से इस्तीफा दे दिया था. ऐसे में उप चुनाव सितंबर महीने में होना प्रस्तावित था. सरदार राव को दमदार प्रत्याशी माना जा रहा था. वहीं हरदेवाराम भी अपने परिवार के सदस्यों को चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था लेकिन उसे हार का डर था.

8 साल बाद आया फैसला
इसके बाद उसने अजमेर जेल में बंद सुभाष बराल से फोन पर बात कर सरदार राव को मारने की सुपारी दी. पुलिस जांच में सामने आया था कि बराल ने गैंगस्टर लॉरेंस से मदद मांगी थी. इसके बाद लॉरेंस के शूटर्स ने सरदार राव को गोलियों से भून दिया था.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Sikar Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

