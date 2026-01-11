Zee Rajasthan
Sikar: गणेश्वर के कुएं में मिला एक युवक का शव, 2 दिन पहले ट्रैक्टर लेकर घर से था निकला

Neemkathana, Sikar News: नीमकाथाना के लादाला की ढाणी के कुएं में शव में एक युवक का शव मिला, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. बताया जा रहा है युवक 2 दिन पहले शुक्रवार रात को घर से निकला था.  
 

Neemkathana, Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले के नीमकाथाना इलाके के सदर थाना अंतर्गत लादाला की ढाणी के कुएं में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. घटना की सूचना पर सदर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का जायजा लिया और शव को कुएं से बाहर निकालने का प्रयास किया लेकिन कुआं गहरा ओर पानी होने कारण शव को बाहर नहीं निकाला जा सका. बाद में सीकर से सिविल डिफेंस टीम को मौके पर बुलाया गया और सिविल डिफेंस की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया.

मृतक युवक की पहचान आशीष यादव के रूप में हुई. बताया जा रहा है कि आशीष यादव दो दिन से घर से लापता हुआ था, जिसके बाद परिजनों ने उसे तलाश किया लेकिन कोई पता नहीं चला जिसके बाद परिवार के लोगों ने सदर थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था. आज पास की ही ढाणी में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. जानकारी के अनुसार, आशीष शुक्रवार रात करीब 12 बजे अपने घर से ट्रैक्टर लेकर निकला था. गणेश्वर बाजार से तीर्थ धाम की ओर गया, जहां उसका ट्रैक्टर नाली में फंस गया. ट्रैक्टर छोड़कर वह गणेश्वर के पास ढाणी लादाला की तरफ चला गया.

शनिवार को परिजनों ने दिनभर उसकी तलाश की लेकिन युवक का पता नहीं चल पाया. शनिवार को परिजनों ने सदर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रविवार को ढाणी लादाला में एक 60 फीट गहरे पानी से भरे कुएं के पास खून के धब्बे देखे गए. आशंका होने पर ग्रामीणों ने परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे.

ग्रामीणों ने अपने स्तर पर लोहे के जाल से कुएं में खोजबीन शुरू की. सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची. थानाधिकारी राजेश डूडी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीकर से सिविल डिफेंस टीम को मौके पर बुलाया गया.

टीम ने लोहे के जाल से कुएं में तलाश की. करीब डेढ़ घंटे की. कड़ी मशक्कत के बाद युवक की पैंट लोहे के जाल में फंस गई और युवक का पैर नजर आ गया. टीम के सदस्यों ने कुएं में उतरकर शव को बाहर निकाला. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है घटना को लेकर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई.
