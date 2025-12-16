Zee Rajasthan
Sikar: झुंझुनू में हुई गैंगवार के बाद बदमाश श्रवण भदवासी के अवैध कमर्शियल भवन पर चला पीला पंजा

Sikar News: राजस्थान के सीकर पुलिस ने बदमाश श्रवण भदवासी के अवैध कमर्शियल भवन को ध्वस्त किया है. इसके साथ ही वहां से भारी मात्रा में अवैध शराब भी बरामद की गई. 

Published: Dec 16, 2025, 08:04 PM IST | Updated: Dec 16, 2025, 08:04 PM IST

Sikar News: राजस्थान के सीकर पुलिस का बदमाशों के खिलाफ आज बड़ा एक्शन देखने को मिला है. 12 दिसंबर को झुंझुनू में हुई गैंगवार के बाद आज सीकर पुलिस और प्रशासन ने बदमाश श्रवण भदवासी के भादवासी गांव स्थित सरकारी जमीन पर बने अवैध कमर्शियल भवन पर पीला पंजा चलते हुए ध्वस्त किया है.

मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में बदमाश श्रवण भदवासी की चार दुकानों और दुकानों को ऊपर बनाए गए ऑफिस को तोड़ा गया है. इस दौरान पुलिस विभाग और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने बदमाश श्रवण भादवासी के ऑफिस से भारी मात्रा में अवैध शराब भी बरामद की है.

जानकारी के अनुसार, बदमाश श्रवण भदवासी के ऑफिस से जप्त की गई शराब लाखों रुपये की बताई जा रही है. कार्रवाई के दौरान एडिशनल एसपी तेजपाल सिंह सहित सीकर सदर थाना पुलिस, कोतवाली थाना, उद्योग नगर थाना, गोकुलपुरा थाना पुलिस दादिया थाना, बलारां थाना पुलिस और क्यूआरटी एवं आरएसी का भारी पुलिस जाब्ता भी एतिहात के तौर पर तैनात रहा.

सीकर पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नुनावत ने ने बताया कि बदमाश श्रवण भादवासी ने सरकारी जमीन पर कमर्शियल बिल्डिंग बनाकर कुछ कार्य कर रहा था. वह बिल्डिंग कमर्शियल लैंड पर बनी हुई थी इसलिए पुलिस जाब्ता और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में दोस्त किया गया.

जिले में एकबार फिर गेंगवार के सक्रिय होने के सवाल पर पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नुनावत ने कहा कि जिस तरह से हाल ही में घटना सामने आई है, उसको देखते हुए पुलिस ने प्लान आफ एक्शन बनाया है. जिसमे संगठित अपराध के लिए बनाए गए नए कानून के तहत अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्जकर धारा 107 के तहत ऐसे लोगों द्वारा क्राइम से संबंधित या क्राइम से अर्जित की गई प्रॉपर्टी को कुर्की करने का काम भी किया जाएगा. ऐसे अपराधियों का पुलिस ने रिकॉर्ड भी तैयार कर लिया है और प्रॉपर्टी कुर्की करने की तैयारी की जा रही है.

हिस्ट्रीशीटर और बदमाशों के सोशल मीडिया फॉलो करने वालों को चेतावनी देते हुए एसपी प्रवीण नायक नुनावत ने कहा कि ऐसे बदमाशों को बढ़ावा देने के लिए जो भी प्रयास करता है, उनके खिलाफ भी सकते कार्रवाई की जाएगी. पुलिस को जहां भी लगेगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी है या मुकदमा दर्ज करना है तो वह भी किया जाएगा. उन्होंने अपील करते हुए कहा कि अपराध से जुड़े लोगों से नहीं जुड़े और उनकी सहायता दी नहीं करें, तभी आप सुरक्षित रहोगे और ऐसे लोगों को फॉलो करने का काम किया तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी.

