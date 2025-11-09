Sikar News: फॉर्च्यूनर और बाइक में जोरदार भिड़ंत, मौके पर दो युवकों की हुई मौत

Sikar Accident News: राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर इलाके में फॉर्च्यूनर और बाइक की जोरदार भिड़ंत हुई, जिसमें बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई.
Sikar Accident News: राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर इलाके से एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो जनों की मौत हो गई. फतेहपुर के गंगापुरा के पास फॉर्च्यूनर और बाइक की जोरदार भिड़ंत में बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत होने की बात सामने आ रही है.
हादसा इतना भीषण था कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और दोनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी. इनमें से एक का शव रामगढ़ शेखावाटी अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है, जबकि दूसरे का शव फतेहपुर राजकीय अस्पताल मोर्चरी में रखने की बात सामने आ रही है.
फॉर्च्यूनर में सवार चारों लोग सकुशल हैं. वे हरियाणा के सोनीपत से सालासर बालाजी के दर्शन के लिए आए हुए थे और दर्शन कर लौट रहे थे, तभी गंगापुरा के पास यह हादसा हो गया.
मिली जानकारी के अनुसार, मृतक युवक झुंझुनू जिले के मलसीसर क्षेत्र के रहने वाले थे और दोनों किसी काम से फतेहपुर की ओर आ रहे थे. वहीं, जैसे ही वो लोग गंगापुरा के पास पहुंचे, ततो सामने से आ रही फॉर्च्यूनर ने जोरदार टक्कर हुई. इस दर्दनाक हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.
पुलिस के अनुसार, हादसे की सूचना मिलते ही फतेहपुर सदर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. साथ ही वाहन को जब्त किया. फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है और पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी है.
पढ़िए सीकर की एक और खबर
इधर, सीकर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने जानलेवा हमला करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने एक युवक पर उसके घर के बाहर सरियों और पत्थरों से हमला किया था, जिसके कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया और अभी भी जयपुर में उसका इलाज चल रहा है.
कोतवाली थाना पुलिस ने घटना के पांच दिन बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है, जिससे मामले में और खुलासे होने की संभावना है. कोतवाल सुनील कुमार जांगिड़ ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों ने 3 नवंबर को नायकान मोहल्ला निवासी मोनिस नायक पर जानलेवा हमला किया था. पुलिस ने जानलेवा हमले और धमकी देने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था.
