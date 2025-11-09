Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Sikar News: फॉर्च्यूनर और बाइक में जोरदार भिड़ंत, मौके पर दो युवकों की हुई मौत

Sikar Accident News: राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर इलाके में फॉर्च्यूनर और बाइक की जोरदार भिड़ंत हुई, जिसमें बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Nov 09, 2025, 04:32 PM IST | Updated: Nov 09, 2025, 04:32 PM IST

Trending Photos

सर्दियों में इस तरह घर पर बनाएं राजस्थानी मेथी बाजरा पूरी, स्वाद ऐसा कि सबको बना दे दीवाना!
8 Photos
Rajasthan famous Food

सर्दियों में इस तरह घर पर बनाएं राजस्थानी मेथी बाजरा पूरी, स्वाद ऐसा कि सबको बना दे दीवाना!

75 प्रतिशत लाओ, आसमान छू जाओ! राजस्थान के सरपंच ने बच्चों को दिया उड़ान का तोहफा - देखें फोटो
6 Photos
banswara news

75 प्रतिशत लाओ, आसमान छू जाओ! राजस्थान के सरपंच ने बच्चों को दिया उड़ान का तोहफा - देखें फोटो

पीएम आवास योजना में आपको भी मिल सकता है घर! जानें कैसे करें चेक
8 Photos
Rajasthan government scheme

पीएम आवास योजना में आपको भी मिल सकता है घर! जानें कैसे करें चेक

मारवाड़ी स्टाइल में बनाएं आलू-मेथी की सब्जी, चाट-चाट कर खाएंगे बच्चे
8 Photos
Rajasthan famous dish

मारवाड़ी स्टाइल में बनाएं आलू-मेथी की सब्जी, चाट-चाट कर खाएंगे बच्चे

Sikar News: फॉर्च्यूनर और बाइक में जोरदार भिड़ंत, मौके पर दो युवकों की हुई मौत

Sikar Accident News: राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर इलाके से एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो जनों की मौत हो गई. फतेहपुर के गंगापुरा के पास फॉर्च्यूनर और बाइक की जोरदार भिड़ंत में बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत होने की बात सामने आ रही है.

हादसा इतना भीषण था कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और दोनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी. इनमें से एक का शव रामगढ़ शेखावाटी अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है, जबकि दूसरे का शव फतेहपुर राजकीय अस्पताल मोर्चरी में रखने की बात सामने आ रही है.

फॉर्च्यूनर में सवार चारों लोग सकुशल हैं. वे हरियाणा के सोनीपत से सालासर बालाजी के दर्शन के लिए आए हुए थे और दर्शन कर लौट रहे थे, तभी गंगापुरा के पास यह हादसा हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

मिली जानकारी के अनुसार, मृतक युवक झुंझुनू जिले के मलसीसर क्षेत्र के रहने वाले थे और दोनों किसी काम से फतेहपुर की ओर आ रहे थे. वहीं, जैसे ही वो लोग गंगापुरा के पास पहुंचे, ततो सामने से आ रही फॉर्च्यूनर ने जोरदार टक्कर हुई. इस दर्दनाक हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.

पुलिस के अनुसार, हादसे की सूचना मिलते ही फतेहपुर सदर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. साथ ही वाहन को जब्त किया. फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है और पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी है.

पढ़िए सीकर की एक और खबर

इधर, सीकर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने जानलेवा हमला करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने एक युवक पर उसके घर के बाहर सरियों और पत्थरों से हमला किया था, जिसके कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया और अभी भी जयपुर में उसका इलाज चल रहा है.

कोतवाली थाना पुलिस ने घटना के पांच दिन बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है, जिससे मामले में और खुलासे होने की संभावना है. कोतवाल सुनील कुमार जांगिड़ ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों ने 3 नवंबर को नायकान मोहल्ला निवासी मोनिस नायक पर जानलेवा हमला किया था. पुलिस ने जानलेवा हमले और धमकी देने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sikar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news