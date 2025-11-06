Zee Rajasthan
Sikar News: ट्रैक्टर-ट्रॉली और बाइक में हुई जोरदार भिड़ंत, तीन भाइयों की हुई मौत

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले के श्रीमाधोपुर क्षेत्र में थोई-कांवट बाईपास रोड पर ट्रैक्टर-ट्रॉली और बाइक में  जोरदार भिड़ंत हुई, जिसमें तीन भाइयों की मौत हो गई. 

Published: Nov 06, 2025, 09:03 PM IST | Updated: Nov 06, 2025, 09:03 PM IST

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले के श्रीमाधोपुर क्षेत्र में देर रात एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया, जिसमें तीन युवकों की दर्दनाक मौत हो गई. हादसा रात्रि करीब एक बजे के आसपास थोई-कांवट बाईपास रोड पर हुआ.

थोई थानाधिकारी मनोज कुमार ने बताया की बाइक पर सवार होकर आ रहे प्रीतमपुरी निवासी दो सगे भाई दिनेश कुमार सैन, दीपक सैन और चचेरे भाई हिमांशु सैन सड़क के किनारे खड़ी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गए.

बताया जा रहा है कि ट्रॉली का टायर पंचर था और वह सड़क किनारे खड़ी थी. हादसे के बाद तीनों को घायल अवस्था में थोई अस्पताल लाया गया, जहां से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए जयपुर रैफर किया गया.

रास्ते में ही दोनों सगे भाई दिनेश व दीपक ने दम तोड़ दिया, जबकि हिमांशु ने देर रात जयपुर में इलाज के दौरान अंतिम सांस ली. मृतक दिनेश और दीपक विवाहित थे और टाइल्स का काम करते थे, जबकि हिमांशु अविवाहित था.

हादसे की खबर जैसे ही गांव पहुंची, परिजनों में कोहराम मच गया. तीनों युवकों की मौत से पूरे मोहल्ले में शोक की लहर दौड़ गई और क्षेत्र में सन्नाटा पसर गया. थोई थाना पुलिस मौकै पर है. फिलहाल मामलें की जांच की जा रही है.

इधर, सीकर सीकर जिले के रींगस थाना क्षेत्र के लांपुवा गांव में दो युवकों से मारपीट का मामला सामने आया है. कैंपर सवार युवकों ने सुरेश और महेश के साथ मारपीट की और वीडियो बनाकर वायरल करने की कोशिश की. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपी नरेंद्र ऐचरा, रिंकू सिंह और तंवर सिंह को गिरफ्तार कर लिया. घटना में प्रयुक्त कैंपर जब्त कर ली गई है. थानाधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ जारी है और मामले की जांच की जा रही है.
