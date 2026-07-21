/सीकर में मेहरबान हुआ मानसून, झमाझम बारिश से कई सड़कें बनीं दरिया, शहर के कई इलाकों में जलभराव

Sikar Rain Update: राजस्थान में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है और इसका असर अब सीकर जिले में भी साफ दिखाई देने लगा है. सोमवार देर रात करीब 2:30 बजे के बाद मौसम ने अचानक करवट ली. तेज हवाओं, आकाशीय बिजली की गड़गड़ाहट और मूसलाधार बारिश के साथ जिले में बारिश का जोरदार दौर शुरू हुआ. करीब दो घंटे तक लगातार तेज बारिश होती रही, जबकि अल सुबह तक रुक-रुक कर वर्षा का सिलसिला जारी रहा. लगातार हुई बारिश से शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति बन गई.

शहर की सड़कें बनीं दरिया, लोगों को हुई परेशानी

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लगातार हुई बारिश का सबसे अधिक असर सीकर शहर की सड़कों पर देखने को मिला. कई मुख्य मार्गों पर पानी भर जाने से सड़कें दरिया जैसी नजर आने लगीं. जगह-जगह पानी जमा होने से आम लोगों और वाहन चालकों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. कई स्थानों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई और यातायात भी प्रभावित रहा.

इन इलाकों में सबसे ज्यादा जलभराव

बारिश के बाद शहर के कई प्रमुख इलाकों में पानी भर गया. नवलगढ़ रोड, बजाज रोड, पुराना लोहारू बस स्टैंड, फतेहपुर रोड, राधाकिशनपुरा रेलवे अंडरपास, घंटाघर क्षेत्र और दो नंबर डिस्पेंसरी सहित कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बनी रही. कुछ स्थानों पर लंबे समय तक पानी जमा रहने से लोगों को आने-जाने में परेशानी उठानी पड़ी.

नालियों का पानी भी पहुंचा सड़कों पर

लगातार बारिश के कारण नालियां और नाले भी उफान पर आ गए. कई जगहों पर नालियों और नालों का गंदा पानी मुख्य सड़कों पर फैल गया, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गईं. जलभराव के कारण कई क्षेत्रों में सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हुआ.

नगर परिषद के दावों पर उठे सवाल

बारिश के बाद नगर परिषद और स्थानीय प्रशासन द्वारा मानसून से पहले किए गए जल निकासी संबंधी इंतजामों पर भी सवाल खड़े होने लगे. थोड़ी ही देर की बारिश में शहर के कई हिस्सों में पानी भर जाने से जल निकासी व्यवस्था की तैयारियों की पोल खुलती नजर आई. स्थानीय लोगों को जलभराव के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा.

मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने आज भी राजस्थान के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई है. विभाग ने खराब मौसम के दौरान लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है. साथ ही जिला प्रशासन को भी संभावित जलभराव और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं.

बारिश से गर्मी से राहत, किसानों के चेहरे खिले

लगातार हुई बारिश से सीकर जिले में लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है. वहीं किसानों के लिए भी यह बारिश राहत लेकर आई है. अच्छी वर्षा से खरीफ फसलों के लिए पर्याप्त नमी मिलने की उम्मीद बढ़ी है. विशेष रूप से बाजरा, मूंग, ग्वार और अन्य खरीफ फसलों के लिए यह बारिश लाभदायक मानी जा रही है, जिससे किसानों के चेहरों पर खुशी लौट आई है.