Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /sikar
  • /Sikar: हिंगलाज माता मंदिर से गायब हुआ 5 साल का मासूम, तीसरे दिन भी नहीं मिला कोई सुराग

Sikar: हिंगलाज माता मंदिर से गायब हुआ 5 साल का मासूम, तीसरे दिन भी नहीं मिला कोई सुराग

सीकर जिले के नीमकाथाना क्षेत्र स्थित निमोद के हिंगलाज माता मंदिर में दर्शन करने आया 5 वर्षीय मासूम भावेश तीसरे दिन भी लापता है. बच्चे की तलाश के लिए पुलिस, वन विभाग, डॉग स्क्वायड, ड्रोन कैमरे और ग्रामीणों की मदद से व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है.
 

Edited bySneha AggarwalReported byAshok singh shekhawat
Published: Jun 14, 2026, 07:53 PM|Updated: Jun 14, 2026, 07:53 PM
Sikar: हिंगलाज माता मंदिर से गायब हुआ 5 साल का मासूम, तीसरे दिन भी नहीं मिला कोई सुराग
Image Credit: Sikar News

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले के नीमकाथाना क्षेत्र के निमोद स्थित हिंगलाज माता मंदिर में दर्शन करने गया 5 वर्षीय बालक तीसरे दिन भी कोई सुराग नहीं मिला. घटना के बाद से परिजनों सहित पूरे क्षेत्र में चिंता का माहौल बना हुआ है.

लापता बालक की तलाश के लिए पुलिस, वन विभाग की टीमों तथा ग्रामीणों ने पूरे जंगल क्षेत्र में व्यापक सर्च अभियान चलाया. बच्चे की खोज के लिए डॉग स्क्वायड और ड्रोन कैमरों की भी मदद ली गई, लेकिन अब तक भावेश का कोई सुराग नहीं लग पाया है. लगातार तीसरे दिन भी बच्चे का पता नहीं चलने से परिजनों की चिंता बढ़ती जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

अभियान को और तेज करने की मांग

ग्रामीणों ने प्रशासन से खोज अभियान को और तेज करने की मांग की है. साथ ही चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही बच्चे का पता नहीं लगाया गया तो आंदोलन किया जाएगा. प्रशासन की ओर से बच्चे की तलाश लगातार जारी होने की बात कही जा रही है.

स्थानीय लोग भी विभिन्न टीमों के साथ खोज अभियान में जुटे हुए हैं. पुलिस पहाड़ी क्षेत्र में लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है. इसके साथ ही आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है. शुरुआत में आशंका जताई जा रही थी कि किसी जंगली जानवर द्वारा बच्चे को नुकसान पहुंचाया गया हो सकता है, लेकिन जंगल क्षेत्र में व्यापक सर्च अभियान चलाने के बावजूद ऐसा कोई संकेत नहीं मिला.

शुक्रवार से लगातार सर्च ऑपरेशन जारी

इसके बाद पुलिस अन्य संभावित पहलुओं को भी ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है. बता दें कि 5 वर्षीय भावेश अपने परिजनों के साथ हिंगलाज माता मंदिर में दर्शन करने आया था. इसी दौरान वह अचानक लापता हो गया.

बच्चे की तलाश में शुक्रवार से लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है. भावेश के पिता हरेंद्र ने बताया कि उनकी पत्नी और ससुराल पक्ष के लोग बच्चे के साथ माता के मंदिर में दर्शन करने गए थे. इसी दौरान भावेश पानी पीने के लिए गया और अचानक गायब हो गया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Sikar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:Jodhpur: इंस्टाग्राम की एक रील ने युवक को लगा दिया लाखों का चूना! पढ़ें पूरा मामला

ट्रेंडिंग न्यूज़

सोना-चांदी एक बार फिर लुढ़के, धड़ाम से नीचे गिरे दाम! जानें ताजा रेट

Rajasthan News: जोधपुर में साइकिल पर फरार हुई लुटेरी दुल्हन, शादी के 5 महीने बाद नकदी-जेवर लेकर रफूचक्कर

Rajasthan News: खेतड़ी में कांग्रेस की मंथन बैठक, चिरंजीव राव बोले- BJP अब विधायक-सांसद चुरा रही

Rajasthan News: सूरजगढ़ में घर लौट रहे ड्राइवर पर पीछे से पत्थर से जानलेवा हमला, सिर फटा

जयपुर में बड़ा खुलासा, रिश्वत लेते पकड़ी गई कर्नाटक पुलिस की महिला SI समेत 3 पुलिसकर्मी

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

कौन सा दर्द ले डूबा महिला अधिकारी को? बाड़मेर में VDO ने उठाया खौफनाक कदम, जांच में जुटी पुलिस

PM Kisan 23rd Installment: कब आएगी पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त? इंतजार करते-करते आज 14 जून हो गई है...

मानसून में बरसेंगे बादल या रह जाएगी धरती प्यासी? अल नीनो के साथ ये 2 फैक्टर देंगे जवाब

70 KM की रफ्तार से तूफानी हवाएं, जयपुर-बीकानेर समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट!

Jhunjhunu: कड़े पहरे के बीच PTET परीक्षा, 9 केंद्रों पर 4337 अभ्यर्थी हुए शामिल, इस बार 90% को कॉलेज मिलना तय!

ताबड़तोड़ बारिश से भीगेंगे राजस्थान के 23 जिले, भयंकर आंधी तूफान के साथ तबियत से बरसेंगे काले बादल

Rajasthan News: आमेर महल में सुरक्षाकर्मी ने पेश की ईमानदारी की मिसाल, महिला पर्यटक को सुरक्षित लौटाया नकदी और दस्तावेजों से भरा पर्स

आज बारिश से भीगेगा राजस्थान का कोना-कोना! 31 जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट

चुनाव को लेकर 'पंचायती' जारी, चतुर्वेदी का दावा-अक्टूबर से दिसंबर के बीच हर हाल में होंगे चुनाव

सोना-चांदी ने भरी उड़ान, सराफा बाजार में दामों ने लगाई जबरदस्त छलांग! जानें ताजा भाव

राजस्थान में आज गदर काटेगा मौसम! इन 13 शहरों में आंधी-बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी

दौसा में दो मौतों से मचा हड़कंप! जूनियर अकाउंटेंट की मौत के 24 घंटे बाद उप कोषाधिकारी ने क्यों दी जान?

बनाते समय नहीं टूटेगी बाजरे की रोटी! जानिए एक्सपर्ट शेफ विकास नाइक की सीक्रेट ट्रिक्स

राजस्थान में मौसम का कहर! कहीं पेड़ गिरे तो कहीं 11 केवी लाइन में हुआ धमाका

क्या आप जानते हैं राजस्थान का वो महल जिसकी 4 मंजिल हैं पानी के नीचे?

प्रतापगढ़ में महिला कांस्टेबल सुसाइड केस में बड़ा खुलासा, वीडियो कॉल और चैट ने खोल दिए कई राज

Tonk: 4 कट्टों में मिला बुजुर्ग महिला का कटा हुआ शव, सिर से धड़ और हाथ-पैर से पंजे थे अलग

सेना के नायब सूबेदार विजयपाल का अचानक हुआ निधन, रात को सोए और सुबह बिस्तर पर मिले थे अचेत

राजस्थान में इन 9 जिलों में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश की चेतावनी, ऑरेंज अलर्ट जारी

राजस्थान में मौसम का यू-टर्न! जयपुर से जोधपुर तक बारिश-आंधी का अलर्ट

इन जिलों में शाम तक बिगड़ेगा मौसम! आंधी-वज्रपात की भी चेतावनी

पहले बेटे के हत्यारों को अरेस्ट करो, तभी डेड बॉडी लेंगे... जानें क्यों कर दी गई कबड्डी खिलाड़ी की हत्या

चिलचिलाती धूप और गर्मी से चाहिए तुरंत राहत? तो घर पर बनाएं राजस्थान की ये खास ड्रिंक

60 की उम्र में फिर गूंजा शहनाई का शोर, 25 साल लिव-इन में रहने के बाद बुजुर्ग जोड़ा बना दूल्हा-दुल्हन

राजस्थान में चांदी के भाव में आई आंधी, सोने के दाम भी बढ़े, जानें अपने शहर के रेट

20 सेकंड में थनैला रोग की पहचान! पिलानी के वैज्ञानिकों ने कर दिखाया बड़ा कमाल, पशुपालकों को मिली बड़ी राहत

कौन है EO अनीता कुशवाह, जिन्हें विधायक ऋतु बनावत से बहस के बाद कर दिया गया सस्पेंड

Jaipur News: पड़ोसी के डबल बेड में मिला 5 साल की मासूम का शव, पति-पत्नी पुलिस हिरासत में

Jhunjhunu: जमीन का सीमा ज्ञान करने पहुंची राजस्व टीम के सामने 2 घंटे तक हंगामा, ट्रांसफॉर्मर की ओर दौड़े युवक, महिला बेहोश

'भैया मुझे ससुराल छोड़ दो' कहने के लिए भाई को बुलाने गई थी बहन, सामने का मंजर देख उड़ गए होश

TAGS:
Rajasthan crime
Sikar news

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Jodhpur: इंस्टाग्राम की एक रील ने युवक को लगा दिया लाखों का चूना! पढ़ें पूरा मामला
Rajasthan crime
2
Dungarpur Accident
3
Chittorgarh News
4
Dholpur news
5
Dholpur News