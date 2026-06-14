/Sikar: हिंगलाज माता मंदिर से गायब हुआ 5 साल का मासूम, तीसरे दिन भी नहीं मिला कोई सुराग

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले के नीमकाथाना क्षेत्र के निमोद स्थित हिंगलाज माता मंदिर में दर्शन करने गया 5 वर्षीय बालक तीसरे दिन भी कोई सुराग नहीं मिला. घटना के बाद से परिजनों सहित पूरे क्षेत्र में चिंता का माहौल बना हुआ है.

लापता बालक की तलाश के लिए पुलिस, वन विभाग की टीमों तथा ग्रामीणों ने पूरे जंगल क्षेत्र में व्यापक सर्च अभियान चलाया. बच्चे की खोज के लिए डॉग स्क्वायड और ड्रोन कैमरों की भी मदद ली गई, लेकिन अब तक भावेश का कोई सुराग नहीं लग पाया है. लगातार तीसरे दिन भी बच्चे का पता नहीं चलने से परिजनों की चिंता बढ़ती जा रही है.

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अभियान को और तेज करने की मांग

ग्रामीणों ने प्रशासन से खोज अभियान को और तेज करने की मांग की है. साथ ही चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही बच्चे का पता नहीं लगाया गया तो आंदोलन किया जाएगा. प्रशासन की ओर से बच्चे की तलाश लगातार जारी होने की बात कही जा रही है.

स्थानीय लोग भी विभिन्न टीमों के साथ खोज अभियान में जुटे हुए हैं. पुलिस पहाड़ी क्षेत्र में लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है. इसके साथ ही आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है. शुरुआत में आशंका जताई जा रही थी कि किसी जंगली जानवर द्वारा बच्चे को नुकसान पहुंचाया गया हो सकता है, लेकिन जंगल क्षेत्र में व्यापक सर्च अभियान चलाने के बावजूद ऐसा कोई संकेत नहीं मिला.

शुक्रवार से लगातार सर्च ऑपरेशन जारी

इसके बाद पुलिस अन्य संभावित पहलुओं को भी ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है. बता दें कि 5 वर्षीय भावेश अपने परिजनों के साथ हिंगलाज माता मंदिर में दर्शन करने आया था. इसी दौरान वह अचानक लापता हो गया.

बच्चे की तलाश में शुक्रवार से लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है. भावेश के पिता हरेंद्र ने बताया कि उनकी पत्नी और ससुराल पक्ष के लोग बच्चे के साथ माता के मंदिर में दर्शन करने गए थे. इसी दौरान भावेश पानी पीने के लिए गया और अचानक गायब हो गया.