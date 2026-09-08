/SI की तैयारी कर रहे थे फौजी श्रीराम, रात के अंधेरे में केरपुरा बस स्टैंड से बदमाशों ने किया किडनैप, हड़कंप

Sikar News: सीकर जिले के खंडेला इलाके में सोमवार रात सेना के एक जवान के अपहरण का मामला सामने आया है. जवान करीब दो महीने से छुट्टी पर घर आया हुआ था और इन दिनों प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था. सोमवार रात वह बाइक से लाइब्रेरी से अपने गांव लौट रहा था. इसी दौरान केरपुरा बस स्टैंड के पास 5-6 बदमाशों ने उसे कथित तौर पर जबरन अपनी गाड़ी में बैठाया और वहां से ले गए.

केरपुरा बस स्टैंड पर हुई वारदात

Add Zee News as a Preferred Source

खंडेला थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह के अनुसार, केरपुरा निवासी श्रीराम सिहाग (32) सेना में जवान है. वह करीब दो महीने पहले छुट्टी लेकर घर आया था. इन दिनों वह एसआई परीक्षा की तैयारी कर रहा था और इसी सिलसिले में खंडेला की लाइब्रेरी में पढ़ने जाता था.

सोमवार रात करीब 8 बजे श्रीराम बाइक से लाइब्रेरी से अपने गांव केरपुरा लौट रहा था. इसी दौरान केरपुरा बस स्टैंड के पास कुछ युवक उसके पास पहुंचे. आरोप है कि युवकों ने उसे जबरन गाड़ी में डाला और अपने साथ ले गए. घटना के बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने इसकी जानकारी जवान के परिजनों को दी.

रात 10 बजे पुलिस को दी सूचना

परिजनों को घटना की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने रात करीब 10 बजे पुलिस को इसकी सूचना दी. जानकारी मिलते ही खंडेला थाना पुलिस सक्रिय हुई और जवान की तलाश शुरू कर दी गई.

पुलिस ने आसपास के इलाकों में तुरंत नाकाबंदी करवाई. साथ ही जवान की तलाश के लिए संभावित रास्तों और आसपास के क्षेत्रों में जांच शुरू की गई. पुलिस पूरे मामले की जानकारी जुटाने में लगी हुई है.

2013 में सेना में भर्ती हुआ था श्रीराम

जवान के चाचा श्याम ने बताया कि श्रीराम वर्ष 2013 में सेना में भर्ती हुआ था. वर्तमान में उसकी तैनाती पंजाब में थी. करीब दो महीने पहले वह छुट्टी पर घर आया था. छुट्टी के दौरान वह एसआई परीक्षा की तैयारी कर रहा था.

श्याम के मुताबिक, श्रीराम रोजाना की तरह पढ़ाई के लिए खंडेला की लाइब्रेरी गया था. रात में लाइब्रेरी से वापस गांव लौटते समय केरपुरा बस स्टैंड पर बदमाशों ने उसका अपहरण कर लिया.

पुलिस ने शुरू की तलाश

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल नाकाबंदी कर जवान की तलाश शुरू कर दी. मामले में पुलिस आसपास के क्षेत्रों में जानकारी जुटा रही है और अपहरण से जुड़े घटनाक्रम की जांच की जा रही है. जवान के परिजन भी उसके सुरक्षित वापस लौटने का इंतजार कर रहे हैं.