/Sikar: घर लौट रहा था फौजी, अचानक कार सवारों ने किया किडनैप, फिर करौली में मिला

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले के खंडेला थाना इलाके के केरपुरा ग्राम से सोमवार की रात्रि को सेना से छुट्टी लेकर घर पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे एक जवान के अपहरण के मामले में खंडेला थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने जवान श्रीराम सिहाग को करौली जिले के सपोटरा से दस्तयाब कर लिया है, जिसके बाद परिजनों ने राहत की सांस ली है.

पुलिस को इस तरह मिला क्लू

फौजी के अपहरण की सूचना के बाद मौके पर पहुंची खंडेला थाना पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और जिले भर में नाकेबंदी करवा दी. इसके साथ ही पुलिस ने परिजनों से फौजी की किसी से पुरानी रंजिश और किसी पर शक सूबा होने की जानकारी जुटाई.

Add Zee News as a Preferred Source

आपसी लेनदेन को लेकर विवाद

इस दौरान पत्नी ने पोस्टिंग के दौरान करौली जिले के साथी जवान के साथ आपसी लेनदेन को लेकर विवाद की जानकारी पुलिस को दी और अपहरण करने का शक जताया. पुलिस को मिली यह जानकारी काफी काम आई और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम बनाकर करौली के लिए रवाना कर दी.

थानाधिकारी सुरेंद्र कुमार देगड़ा ने बताया कि फौजी को सपोटरा से दस्तयाब कर खंडेला लाया जा रहा है. फौजी के लौटने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा.

जवान कर रहा था प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी

फौजी श्रीराम सैनी छुट्टी लेकर घर पर प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था. वह सोमवार को रानोली से बाइक पर सवार होकर अपने गांव केरपुरा लौट रहा था. इसी दौरान गांव पहुंचने से पहले ही बस स्टैंड के पास कार सवार बदमाशों ने फौजी को बाइक से गिरा कर गाड़ी में डाल दिया और हेलमेट-बाइक छोड़कर फरार हो गए. इसके बाद आसपास के लोगों ने परिजनों को घटना की जानकारी दी.

नाकाबंदी करवाकर फौजी की तलाश शुरू

इसी के साथ अपहरण करने वालों ने श्रीराम के मोबाइल से ही पत्नी को कॉल कर रुपयों की भी डिमांड करने की बात सामने आई. इस पर परिजनों को अपहरण कर ले जाने का साल पुख्ता हो गया. फौजी के भाई ने खंडेला पुलिस को वारदात की सूचना दी. मौके पर पहुंचे थानाधिकारी ने सुरेंद्र देगड़ा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जिले भर में नाकाबंदी करवाकर फौजी की तलाश शुरू कर दी लेकिन आरोपी बच निकलने में कामयाब हो गए.

