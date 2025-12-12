सीकर के खंडेला में आशियाने की मांग, 24वें दिन भी खुले आसमान के नीचे ठिठुर रहे घुमंतू बेघर परिवार

Bawariya Community Dharna In Khandela: सीकर जिले के खंडेला उपखंड कार्यालय के सामने घुमंतू बावरिया जाति के आधा दर्जन से अधिक बेघर परिवार पिछले 24 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर डटे हुए हैं. कड़ाके की सर्दी, सर्द हवाओं और खुले आसमान के नीचे छोटे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के साथ ये परिवार सिर्फ एक ही उम्मीद लगाए बैठे हैं-कि उन्हें सिर छिपाने के लिए निःशुल्क आवासीय भूखंड मिल जाए और वे मुख्य धारा से जुड़ सकें.

कलेक्टर कार्यालय में अटकी फाइल

धरने का नेतृत्व कर रहे एडवोकेट गोकुल चंद गोदारा ने प्रशासनिक सुस्ती पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया है. उन्होंने बताया कि गरीब और बेघर बावरिया परिवारों के आवासीय भूखंड आवंटन की फाइल पिछले 13 दिनों से जिला कलेक्टर कार्यालय सीकर में विचाराधीन है, लेकिन अब तक वहां से कोई आदेश जारी नहीं हुआ है.

गोदारा ने प्रशासनिक अधिकारियों को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि एक तरफ सरकार गरीबों के कल्याण की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक लेटलतीफी के कारण फाइलें टेबल पर अटकी पड़ी हैं, और गरीब जनता कड़ाके की ठंड में सड़कों पर रात-दिन गुजारने को मजबूर है.

बेदखली का दर्द और नेताओं के झूठे वादे

धरने पर बैठे लोगों का मुख्य दर्द यह है कि अक्सर जगह-जगह घूमते रहने वाले इन परिवारों को जब वे कहीं डेरा डालते हैं, तो उन्हें गोचर और चारागाह की भूमि का हवाला देकर नोटिस थमा दिया जाता है और वहां से बेदखल कर दिया जाता है. इस कारण ये लोग सवाल करते हैं कि आखिर वे जाएं तो कहां जाएं?

पीड़ित परिवारों ने यह पीड़ा भी व्यक्त की कि नेता चुनावों के समय बड़े-बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही उनकी कोई सुध नहीं लेता.

आंदोलनकारी इस बात से भी दुखी हैं कि उनके साथ न कोई बड़ा बिल्डर है और न कोई राजनेता, इसलिए उन्हें अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी पड़ रही है. अब सवाल यह है कि आलीशान कमरों में बैठे अधिकारी कब इनकी फाइल पर हस्ताक्षर कर, खुले आसमान के नीचे ठिठुर रहे इन बेघर परिवारों को आशियाना उपलब्ध कराएंगे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sikar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-