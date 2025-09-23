खाटू श्याम जी के पास के गांव के होद में तैरता मिला महिला का शव, आ रही सड़ी बदबू

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले के खंडेला रोड के पास एक होद में एक युवती का शव मिला, जिससे सड़ी बदबू आ रही थी. फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है.
Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले के कांवट कस्बे के खंडेला रोड़ स्थित रामसर की ओर जाने वाले रास्ते पर एक खेत में बने होद में भरे पानी में एक युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई. सूचना पर थोई थाना व कांवट चौकी पुलिस मौके पर पहुंची.
होद में शव मिलने की सूचना पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ भी एकत्र हो गई. जानकारी के अनुसार खेत में बने पानी के होद से बदबू आने पर लोगों ने देखा तो युवती का शव तैरते दिखाई दिया. आस-पास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी.
सूचना पर थोई थाने के कार्यवाहक थानाधिकारी राजेंद्र चाहर, कांवट चौकी प्रभारी एएसआई विमल टेलर मौके पर पहुंचे. पानी के होद में युवती का शव उलटा पड़ा हुआ था और शव से बदबू आ रही थी.
इस दौरान लोगों ने बताया कि दो-तीन पहले एक भेड़ बकरी चराने वाला युवती की तलाश कर रहा था. पुलिस ने भेड़ बकरी चराने वाले मदनलाल गुर्जर और उसकी पत्नी को पुलिस ने मौके पर बुलाकर शव को दिखाया तो उन्होंने शव की शिनाख्त की.
युवती की पहचान गुड्डी पुत्री कानाराम बावरिया निवासी छोटी बड़ी डूंगरी ढोढसर पुलिस थाना गोविंदगढ़ के रूप में हुई है. आसपास के लोगों के सहयोग से पुलिस ने शव को निकालकर थोई अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा.
बताया जा रहा है कि युवती गुड्डी कई दिनों से मदनलाल गुर्जर के पास रहकर भेड़-बकरी चराने का काम करती थी. बताया जा रहा है कि युवती 19 सितंबर से लापता थी. चरवाहा मदनलाल अपने स्तर पर युवती की तलाश कर रहा था. उसने युवती की गुमशुदगी भी दर्ज नही कराई थी. युवती के शव को देखने पर वह तीन-चार दिन पुराना बताया जा रहा है.
शव से बुरी तरह बदबू आ रही थी. अभी पुलिस यह तय नहीं कर पाई है कि यह हत्या का मामला है या कोई हादसा. यह भी स्पष्ट नही हो पाया है कि युवती यहां खुद आई है या किसी ने हत्या कर शव को होद में पटका है. यह पुलिस जांच में ही पता चल पाएगा. पुलिस मामले की जांच कर रही है. पुलिस ने युवती के परिजनों को भी सूचना दे दी है.
