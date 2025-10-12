Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

खाटू श्याम जी पुलिस ने 48 घंटे में किया लूट का खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिला खाटूश्यामजी पुलिस ने मात्र 48 घंटे में लूट की वारदात का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया. साथ ही गाड़ी भी जब्त की. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Oct 12, 2025, 05:49 PM IST | Updated: Oct 12, 2025, 05:49 PM IST

Trending Photos

राजस्थान से मानसून विदा, तापमान में आई गिरावट, ये शहर रहा सबसे ठंडा!
6 Photos
rajasthan weather

राजस्थान से मानसून विदा, तापमान में आई गिरावट, ये शहर रहा सबसे ठंडा!

Sikar: 24 घंटे से अधिक समय के बाद भी नहीं लेने आया कोई मां और 4 बच्चों के शव, महिला के हैं 2 पति
7 Photos
Sikar News

Sikar: 24 घंटे से अधिक समय के बाद भी नहीं लेने आया कोई मां और 4 बच्चों के शव, महिला के हैं 2 पति

Bharatpur News: सुबह उठते ही एथलीट के कांपने लगे हाथ-पैर, हार्ट अटैक से हुई मौत!
6 Photos
Bharatpur News

Bharatpur News: सुबह उठते ही एथलीट के कांपने लगे हाथ-पैर, हार्ट अटैक से हुई मौत!

देसी स्वाद के लिए बनाएं राजस्थानी लहसुन सिलबट्टा चटनी और मोन की रोटी
7 Photos
Rajasthan famous dish

देसी स्वाद के लिए बनाएं राजस्थानी लहसुन सिलबट्टा चटनी और मोन की रोटी

खाटू श्याम जी पुलिस ने 48 घंटे में किया लूट का खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिला खाटूश्यामजी के सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लूट की वारदात का खुलासा मात्र 48 घंटे में कर दिया. पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया में प्रस्तुत किया है.

थानाधिकारी कैलाश चंद्र यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में महेंद्र कुमार मीणा पुत्र श्रवण लाल निवासी निनदरी प्रतापपुरा थाना रेनवाल, ओमप्रकाश बुरड़क पुत्र रामेश्वर लाल निवासी जुनसिया थाना रेनवाल, अजयपाल सिंह शेखावत पुत्र सुमेर सिंह निवासी निनदरी थाना रेनवाल और विजयपाल मीणा पुत्र भंवर लाल निवासी सिंगापुरी थाना फुलेरा शामिल हैं.

उन्होंने बताया कि घटना के बाद पुलिस टीम ने क्षेत्र में लगे लगभग 150 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का बारीकी से विश्लेषण किया. फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई और दबिश देकर चारों को हिरासत में लिया गया. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से फर्जी नंबर प्लेट लगी एक गाड़ी भी जब्त की है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में पीड़ित नेमीचंद वर्मा ने सदर थाना खाटूश्यामजी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कुछ लोगों ने उसकी गाड़ी छीनकर 6700 रुपये लूटे और लामिया के पास मारपीट कर फरार हो गए थे.

पुलिस अब आरोपियों से अन्य मामलों में भी पूछताछ कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच से यह संकेत मिल रहे हैं कि ये आरोपी अन्य आपराधिक वारदातों में भी शामिल हो सकते हैं. पुलिस टीम की इस तत्पर कार्रवाई से क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को लेकर आमजन में पुलिस पर भरोसा और सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है.

बता दें कि खाटू श्याम जी जैसे-जैसे भीड़ बढ़ती जा रही है. ऐसे में लगातार चोरी, लूट जैसी वारदात भी ज्यादा देखने को मिल रही है. हालांकि इन अपराधों पर लगातार नजर बनाए हुए और आरपियों को गिरफ्तार कर रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Latest Rajasthan News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news