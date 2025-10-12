खाटू श्याम जी पुलिस ने 48 घंटे में किया लूट का खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के सीकर जिला खाटूश्यामजी के सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लूट की वारदात का खुलासा मात्र 48 घंटे में कर दिया. पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया में प्रस्तुत किया है.

थानाधिकारी कैलाश चंद्र यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में महेंद्र कुमार मीणा पुत्र श्रवण लाल निवासी निनदरी प्रतापपुरा थाना रेनवाल, ओमप्रकाश बुरड़क पुत्र रामेश्वर लाल निवासी जुनसिया थाना रेनवाल, अजयपाल सिंह शेखावत पुत्र सुमेर सिंह निवासी निनदरी थाना रेनवाल और विजयपाल मीणा पुत्र भंवर लाल निवासी सिंगापुरी थाना फुलेरा शामिल हैं.

उन्होंने बताया कि घटना के बाद पुलिस टीम ने क्षेत्र में लगे लगभग 150 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का बारीकी से विश्लेषण किया. फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई और दबिश देकर चारों को हिरासत में लिया गया. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से फर्जी नंबर प्लेट लगी एक गाड़ी भी जब्त की है.

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में पीड़ित नेमीचंद वर्मा ने सदर थाना खाटूश्यामजी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कुछ लोगों ने उसकी गाड़ी छीनकर 6700 रुपये लूटे और लामिया के पास मारपीट कर फरार हो गए थे.

पुलिस अब आरोपियों से अन्य मामलों में भी पूछताछ कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच से यह संकेत मिल रहे हैं कि ये आरोपी अन्य आपराधिक वारदातों में भी शामिल हो सकते हैं. पुलिस टीम की इस तत्पर कार्रवाई से क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को लेकर आमजन में पुलिस पर भरोसा और सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है.

बता दें कि खाटू श्याम जी जैसे-जैसे भीड़ बढ़ती जा रही है. ऐसे में लगातार चोरी, लूट जैसी वारदात भी ज्यादा देखने को मिल रही है. हालांकि इन अपराधों पर लगातार नजर बनाए हुए और आरपियों को गिरफ्तार कर रही है.

