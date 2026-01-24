Zee Rajasthan
सीकर के खाटूश्यामजी मंदिर के दर्शन पर रोक! जानें कब और क्यों बंद रहेगा मंदिर?

Sikar News: सीकर के खाटूश्यामजी मंदिर में विशेष पूजा और तिलक के कारण 27 जनवरी रात 10 बजे से मंदिर के पट 19 घंटे तक बंद रहेंगे. पट 28 जनवरी को शाम 5 बजे खुलेंगे और तभी श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे. मंदिर कमेटी ने बताया कि सभी धार्मिक अनुष्ठान और व्यवस्थाएं इसी दौरान संपन्न होंगी. भक्तों से अपील की गई है कि वे निर्धारित समय पर ही दर्शन के लिए पहुंचे ताकि भीड़ और असुविधा से बचा जा सके.

Published: Jan 24, 2026, 08:17 AM IST | Updated: Jan 24, 2026, 08:17 AM IST

Sikar News: सीकर जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटूश्यामजी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए एक अहम सूचना सामने आई है. मंदिर में होने वाली विशेष सेवा-पूजा, तिलक और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के कारण मंदिर के पट 27 जनवरी की रात 10 बजे से बंद कर दिए जाएंगे. यह बंदी कुल 19 घंटे तक रहेगी. मंदिर कमेटी के अनुसार 28 जनवरी को शाम 5 बजे मंदिर के पट पुनः खोले जाएंगे, जिसके बाद श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन कर सकेंगे.

मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी निर्धारित तिथि पर बाबा श्याम की विशेष पूजा-अर्चना और तिलक का आयोजन किया जा रहा है. इस दौरान मंदिर परिसर में विधिवत धार्मिक कार्य संपन्न किए जाएंगे, जिनमें विशेष सेवा पूजा, श्रृंगार, तिलक और अन्य परंपरागत अनुष्ठान शामिल हैं. इन्हीं आयोजनों को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए दर्शन अस्थायी रूप से बंद रखे जाएंगे.

कब शुरू होंगे दर्शन

मंदिर कमेटी ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे 28 जनवरी को शाम 5 बजे से पहले मंदिर न आएं और दर्शन के लिए निर्धारित समय का पालन करें. इससे अनावश्यक भीड़ और असुविधा से बचा जा सकेगा. कमेटी ने यह भी स्पष्ट किया है कि जैसे ही मंदिर के पट खोले जाएंगे, दर्शन व्यवस्था तुरंत शुरू कर दी जाएगी.

दर्शन व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम

प्रशासन और मंदिर कमेटी द्वारा दर्शन व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं. भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा, साफ-सफाई और श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं. पट खुलने के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए सेवक और सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे.

दर्शनार्थी रखें ध्यान

खाटूश्यामजी मंदिर देश-विदेश में आस्था का प्रमुख केंद्र है और यहां प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. विशेष पूजा के दिनों में भक्तों की संख्या और भी बढ़ जाती है. ऐसे में मंदिर प्रबंधन द्वारा पहले ही जानकारी जारी कर दी गई है ताकि श्रद्धालु अपनी यात्रा की योजना उसी अनुसार बना सकें.

मंदिर कमेटी ने श्रद्धालुओं से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि नियमों का पालन करें और धैर्य बनाए रखें. बाबा श्याम की कृपा से सभी भक्तों को पट खुलते ही दर्शन का लाभ मिलेगा.

