Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Published:Feb 21, 2026, 07:50 AM IST | Updated:Feb 21, 2026, 07:53 AM IST

आज से खाटूश्यामजी का फाल्गुन मेला शुरू, रींगस से खाटू नो-व्हीकल जोन लागू, साढ़े 4 हजार पुलिसकर्मी तैनात, जानें तैयारियों का अपडेट

Khatushyamji Fair 2026: विश्व प्रसिद्ध खाटूश्यामजी का वार्षिक फाल्गुन लक्खी मेला 21 फरवरी से शुरू होने जा रहा है. खाटू धाम में श्रद्धालुओं के जत्थों का आगमन पहले ही शुरू हो चुका है. इस वर्ष मेले में 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है. 21 से 28 फरवरी तक चलने वाले इस आठ दिवसीय मेले के दौरान प्रतिदिन करीब 5 लाख भक्तों के बाबा श्याम के दर्शन करने का अनुमान है.

श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने व्यापक व्यवस्थाएं की हैं. रींगस से खाटू तक का मार्ग नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है, ताकि पैदल आने वाले भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा न हो. जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने बताया कि मेले की अवधि के लिए 9 सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं. ये अधिकारी दो पालियों में ड्यूटी करेंगे—सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक और रात 10 बजे से सुबह 10 बजे तक.

पुलिस ड्यूटी को 16 सेक्टरों में विभाजित किया गया
सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. जयपुर रेंज के आईजी एच. राघवेंद्र सुहास के अनुसार मेले के लिए करीब साढ़े चार हजार पुलिसकर्मियों का जाब्ता तैनात किया गया है. पुलिस ड्यूटी को 16 सेक्टरों में विभाजित किया गया है और सभी पुलिसकर्मी तीन शिफ्ट में कार्य करेंगे. मेले से जुड़े सभी अधिकारियों को विशेष ब्रीफिंग देकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं.

इस बार जिला मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार VIP और प्रोटोकॉल दर्शन की व्यवस्था पूरी तरह बंद रखी गई है, ताकि आम श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन का अवसर मिल सके. तहसीलदार और RAS स्तर के अधिकारियों को सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई है.

सुविधा के लिए विशेष प्रावधान किए गए
स्थानीय निवासियों और 12वीं बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं. वे आधार कार्ड, राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस दिखाकर आवागमन कर सकेंगे. खाटू कस्बे में रहने वाले लोगों को परेशानी न हो, इसके लिए चैन और लिंक रोड की व्यवस्था भी की गई है.

वाहन पार्किंग के लिए 7 स्थान निर्धारित किए गए हैं, जिनमें 5 बड़े और 2 छोटे पार्किंग क्षेत्र शामिल हैं. बाहरी श्रद्धालु यहां वाहन खड़ा कर ई-रिक्शा या पैदल बाबा श्याम के दर्शन के लिए जा सकेंगे. साथ ही QR कोड और डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से पार्किंग व अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी. प्रशासन, पुलिस और श्रीश्याम मंदिर कमेटी की तैयारियां अंतिम चरण में हैं.

