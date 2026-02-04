Zee Rajasthan
Sikar News: सीकर के श्रीमाधोपुर क्षेत्र के कंचनपुर–जोरावरनगर के रहने वाले अग्निवीर करणसिंह राठौड़ का आज सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ. इस दौरान पूरा अंचल शोक में डूब गया.
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Feb 04, 2026, 08:07 PM IST | Updated: Feb 04, 2026, 08:07 PM IST

Sikar: कौन थे शहीद जवान करणसिंह राठौड़? सैन्य सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार

Sikar News: सीकर के श्रीमाधोपुर क्षेत्र के कंचनपुर–जोरावरनगर निवासी अग्निवीर करणसिंह राठौड़ की शहादत से पूरा अंचल शोक में डूब गया. बुधवार को उनकी पार्थिव देह जयपुर से सड़क मार्ग द्वारा श्रीमाधोपुर पुलिस थाने लाई गई, जहां से फूल-मालाओं से सजे सेना के ट्रक में तिरंगा रैली के साथ रवाना किया गया.

करीब 15 किलोमीटर लंबी तिरंगा रैली में हजारों लोग शामिल हुए. मार्ग में जगह-जगह पुष्प अर्पित कर लोगों ने वीर शहीद को नमन किया. 'भारत माता की जय' और 'वीर शहीद करणसिंह अमर रहें' के गगनभेदी नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा.

गार्ड ऑफ ऑनर दिया और 3 राउंड फायर
तिरंगा रैली कल्याणपुरा पहुंची, जहां अदालत परिसर के बाहर अधिवक्ताओं एवं आमजन ने शहादत को नमन किया. करीब आधे घंटे बाद रैली कंचनपुर पहुंची. इसके बाद पार्थिव देह पैतृक गांव राठौड़ों की ढाणी लाई गई, जहां परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. अंतिम दर्शन के पश्चात तिरंगे में लिपटी पार्थिव देह मोक्षधाम ले जाई गई. कंचनपुर गौशाला के पास सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया. 18 जाट बटालियन के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया और 3 राउंड फायर किए गए.

शहीद के भतीजों नवनीत, जियांश, तेजपाल और लोकेंद्र सिंह ने मुखाग्नि दी. सैन्य अधिकारियों ने शहीद की बहन निकिता कंवर एवं पिता दयाल सिंह राठौड़ को तिरंगा सौंपा. इस दौरान भाजपा नेता श्याम चौधरी, कांग्रेस नेता बलराम यादव, बालेंदु शेखावत, कुणाल सिंह शेखावत, सहित अनेक जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी व ग्रामीण मौजूद रहे.

शहीद करणसिंह का परिवार
बताया गया कि अग्निवीर करणसिंह राठौड़ बागडोगरा, सिलीगुड़ी में तैनात थे. वे वर्ष 2022 में सेना में भर्ती हुए थे और 3 वर्ष 10 माह की सेवा दे चुके थे. उनके पिता दयाल सिंह 10 वर्ष पूर्व सेना से सेवानिवृत्त हुए थे, जबकि बहन निकिता कंवर बीएसएफ में तैनात हैं. शहीद करणसिंह अविवाहित थे. पूरा क्षेत्र आज अपने वीर सपूत की शहादत पर गर्व और गहरे शोक में डूबा नजर आया.
