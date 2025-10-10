न चांद का इंतजार, न लौटने की आस, फिर भी सजधज कर करवा चौथ व्रत रखती हैं सीकर के शहीदों की पत्नियां

Sikar News: माथे की बिंदिया और सिंदूर का मोल शहीद वीरांगना से बेहतर भला कौन जान सकता है. शहीद वीरांगनाएं ने आज भी अपने आपको सदा सुहागिन मानकर करवा चौथ का व्रत करती हैं और नजारा देखने को मिलता है शेखावाटी अंचल में शहीद वीरांगनाओ के करवा चौथ के दिन को. आज देश विदेश में सुहागिनें करवा चौथ का व्रत रखकर पति की लंबी आयु की कामना कर रही हैं.

सीकर जिले के सिंगडोला के शहीद बनवारी लाल की वीरांगना संतोष देवी ने भी आज करवा चौथ के दिन सज-धज कर करवा चौथ का व्रत किया है. वैसे तो करवा चौथ का व्रत सुहागिनों के लिए माना जाता है लेकिन यह वीरांगना अपने आप को आज भी सुहागिन मानती हैं. इनका कहना है उनके पति ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे कर सदा के लिए अमर हो गए हैं, इसलिए उनका सुहाग चंदा की जैसे चमकता है तो सदा के लिए वह जिंदा है.

आज के दिन सहित वीरांगना के लिए यह दिन खासा महत्व रखता है. जैसे सुहागिन के लिए यह दिन महत्व रखता है, वैसे ही शहीद वीरांगना के भी आज के दिन अपने पति की याद करके पूजा-अर्चना कर अपने माथे के सिंदूर को याद करती हैं. भले ही उनकी आंखें नम हो जाएं लेकिन सीना अपने पति की शहादत पर चौड़ा हो जाता है और वो यह कहती हैं कि उनके पति ने देश के लिए शहादत दी है. वो उनके लिए सदा जिंदा हैं, अमर हैं. वीरांगनाएं सरहद पर तेनात फ़ौजी भाइयों की सलाम की दुआ भी करती हैं ताकी और उनकी बहनें का सुहाग सलामत रहे.

यह नजारा शेखावाटी में शहीदों के परिवारों में और प्रतिमाओं पर आम बात है. शेखावाटी में शहीदों को लोक देवता के रूप में पूजा जाने लगा है. वीरांगनाएं अपने आप को सदा सुहागिन मान आज के करवा चौथ व्रत के व्रत रखकर इसके महत्व को चार चांद लगा दिए है.

आज सुहागिन महिलाएं जहां अपनी पति का मुंह देख कर व्रत खोलेंगी. वहीं, वीरांगना अपने शहीद पति की प्रतिमा का चेहरा देखकर इस अमर सुहाग के पर्व को पूरा करेंगी. ZEE Rajasthan इन वीरांगनाओं को सलाम करता है.

