Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Sikar: शादी का झांसा देकर रुपयें ठगने वाली गैंग की मास्टर महिला दुर्गा देवी गिरफ्तार, ऐसे बिछाती थी जाल

Sikar Crime News: सीकर में शादी का झांसा देकर धोखाधड़ी कर रुपयें ऐठनें वाली गैंग की मुख्य आरोपी महिला दुर्गा देवी गिरफ्तार हुई.आरोपी गैंग  हरियाणा राजस्थान के लोगों को शिकार बनाते थे. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Jan 20, 2026, 08:08 PM IST | Updated: Jan 20, 2026, 08:08 PM IST

Trending Photos

नए साल-2026 से सोना-चांदी बना रहे रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड, जानें आज के ताजा रेट
8 Photos
Jaipur Gold Silver Price Update Today

नए साल-2026 से सोना-चांदी बना रहे रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड, जानें आज के ताजा रेट

राजस्थान में मावठ से बढ़ी ठिठुरन, एक बार फिर बारिश का अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan Weather update

राजस्थान में मावठ से बढ़ी ठिठुरन, एक बार फिर बारिश का अलर्ट जारी

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ने वाला है कोटा, दरा घाटी की सुरंग अप्रैल तक होगी तैयार, फर्राटे से दौड़ेंगी गाड़ियां!
7 Photos
delhi mumbai expressway

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ने वाला है कोटा, दरा घाटी की सुरंग अप्रैल तक होगी तैयार, फर्राटे से दौड़ेंगी गाड़ियां!

Basant Panchami 2026: मां सरस्वती को प्रिय हैं ये राजस्थानी पीले व्यंजन, बसंत पंचमी पर जरूर बनाएं
8 Photos
Rajasthan famous food

Basant Panchami 2026: मां सरस्वती को प्रिय हैं ये राजस्थानी पीले व्यंजन, बसंत पंचमी पर जरूर बनाएं

Sikar: शादी का झांसा देकर रुपयें ठगने वाली गैंग की मास्टर महिला दुर्गा देवी गिरफ्तार, ऐसे बिछाती थी जाल

Sikar Crime News: राजस्थान के सीकर जिले के नीमकाथाना इलाके के पाटन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शादी का झांसा देकर धोखाधड़ी कर रुपयें ऐठनें वाली गैंग की मुख्य आरोपी महिला दुर्गा देवी को गिरफ्तार किया है.

पाटन थाना अधिकारी रमेश मीणा ने बताया कि परिवादी कृष्ण कुमार पुत्र गुलझारी लाल यादव निवासी रामपुरा बेगा की नांगल ने मामला दर्ज करवाया कि हमारे गांव का शिम्भू यादव से आपसी भाई चारा है. शिम्भू यादव का विवाह भी दिल्ली में हुआ था. शिम्भू यादव की साली जो कि ब्लोक नंबर ए4 सुल्तान पुरी दिल्ली की रहने वाली है. दिनांक 10.11.2025 को शादी के लिए 2,50,000 रुपये में सौदा तय किया था.

उसके बाद दुर्गा को 13.11.2025 को 2 लाख रुपये दिल्ली में हमने जाकर दे दिया दुर्गा ने कहा कि मैं लडकी को घर दिखाने आ जाऊंगी. उसके बाद लड़की व दुर्गा हमारे घर पर आए और देखकर चले गए व हमें 20 दिसम्बर की तारीख तय कर दी गई.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

शादी के लिए मैं, तेजपाल, राजेश, विजयपाल, प्रतीज्ञा पत्नि शिम्भू दिनांक 19.12.2025 को दिल्ली में दुर्गा के बताये अनुसार पते पर गए व दुर्गा को खर्च बाबत 50,000 रुपये ओर नगद दिए. दिनांक 19.12.2025 को मैं अपनी पत्नि रानी को लेकर अपने घर आ गया.

दिनांक 21.12.2025 को सकिला पत्नि शमसाद जो मेरी पत्नि को अपनी बेटी बता रही थी. दिलबर हुसैन पुत्र सौकत अली जो मेरी पत्नि को अपनी पत्नी बता रहा था. जहरुदीन पुत्र मैनूद्दीन, आमीर पुत्र निजाम जाति मुस्लमान समस्त निवासी गण दिल्ली हमारे घर आए और कहने लगे कि तुम शबाना को जबरदस्ती शादी करके लाए हो. यदि तुमको शादी रखनी हो तो हमें व दिलबर को 10 लाख रुपये दो नहीं तो तुम पर अपहरण और बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवाएगें.

गहनता से पूछताछ

जोर जबरदस्ती करके मेरी पत्नि को ले गए और मेरे 2 लाख 50 हजार रुपये भी ले गए और 10 लाख रुपये लेकर आ जाना नही तो तेरे खिलाफ अपहरण व बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवाएगें. जिस पर प्रकरण दर्ज कर बाद अनुसंधान पुर्व में आरोपीगण सबाना बेगम उर्फ रानी, दिलबर हुसैन, सकिला बानों, मोहम्मद आमीर, जैरूदीन को गिरफतार कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया जा चुका है. प्रकरण में आज मुख्य आरोपीया दुर्गा देवी को दस्तयाब कर बाद पुछताछ गिरफ्तार किया गया है, जिससे गहनता से पूछताछ जारी है.

आरोपी दुर्गादेवी की तलाश

आरोपी की तलाश में गठित पुलिस टीम द्वारा कोटपुतली, बहरोड़, दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद में संभावित स्थानों पर तलाश की गई एवं साइबर सैल सीकर के सहयोग से पुलिस टीम द्वारा वांछित आरोपी दुर्गादेवी की तलाश कर बाद पूछताछ प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है.

झूठे मुकदमें में फसाना

प्रकरण में आरोपी दुर्गादेवी से पूछताछ करने पर सामने आया कि आरोपीगण गिरोह बनाकर राजस्थान एवं हरियाणा राज्य के लोगों को शादी का झांसा देकर पहले शादी करवाते हैं. फिर उससे झूठे मुकदमें में फसानें और डरा धमकाकर रुपयो की मांग करते हैं और लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रुपये ऐठतें हैं.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं sikar Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news