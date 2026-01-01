Zee Rajasthan
Sikar Mausam Update: नए साल पर सीकर में सर्दी का तगड़ा अटैक! मावठ के बाद छाया घना कोहरा, जानें आगामी दिनों का हाल

Sikar Weather Update: राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर क्षेत्र में ठिठुरन भरी का सुबह एव शाम को असर बना रहता है. आज न्यूनतम तापमान बढत के के साथ दर्ज किया गया. आज का न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री दर्ज किया गया है. फतेहपुर क्षेत्र मे बीति रात हल्की बरसात मावठ भी हुई. गुरूवार को आज सुबह घना कोहरा छाया रहा.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Jan 01, 2026, 04:47 PM IST | Updated: Jan 01, 2026, 04:47 PM IST

Sikar Weather Update: श्रीमाधोपुर क्षेत्र में आज तड़के मौसम ने अचानक करवट ले ली. अल सुबह आसपास के इलाकों में मावठ होने से ठंड में जबरदस्त इजाफा दर्ज किया गया. हल्की बारिश के बाद इलाके में घना कोहरा छा गया, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया.

सुबह के समय दृश्यता बेहद कम हो गई और कई जगहों पर विजिबिलिटी 10 मीटर से भी नीचे पहुंच गई. इसके चलते सड़क पर चलने वाले वाहन चालकों और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा.

घने कोहरे के कारण प्रमुख सड़कों पर यातायात की रफ्तार काफी धीमी नजर आई. हालात ऐसे रहे कि दिन के उजाले में भी वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर सफर करना पड़ा. कई स्थानों पर वाहन रेंगते हुए चलते दिखे और यातायात व्यवस्था प्रभावित रही. कोहरे की वजह से लोगों को गंतव्य तक पहुंचने में सामान्य से अधिक समय लगा.

मावठ के चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई, जिससे सर्दी का असर और तेज हो गया. ठंड बढ़ने से लोग गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आए. सुबह-सुबह कई जगहों पर लोग अलाव के सहारे ठंड से बचते दिखाई दिए. अचानक बढ़ी ठिठुरन ने खासकर बुजुर्गों और बच्चों को अधिक प्रभावित किया.

हालांकि, इस मावठ को किसानों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है. कृषि विशेषज्ञों के अनुसार यह हल्की बारिश रबी की फसलों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकती है. गेहूं, सरसों और चना जैसी फसलों को इससे पर्याप्त नमी मिलेगी, जिससे पैदावार बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है. मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में ठंड का असर और बढ़ सकता है, ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Sikar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

