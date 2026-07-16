/सीकर में सिजेरियन के बाद बिगड़ी हालत, 25 वर्षीय प्रसूता की हुई मौत

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले के नीमकाथाना में प्रसूता की मौत के बाद मातृ एवं शिशु चिकित्सालय (एमसीएच) के बाहर परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल के बाहर धरना शुरू कर दिया है.

उनका कहना है कि डिलीवरी के बाद समय पर उचित उपचार नहीं मिलने से प्रसूता की हालत बिगड़ी और रेफर किए जाने के बाद जयपुर के निजी अस्पताल में उसकी मौत हो गई. पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचकर समझाइश में जुटे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी दोषियों पर कार्रवाई और उच्च स्तरीय जांच की मांग पर अड़े हुए हैं. नीमकाथाना के खादरा गांव निवासी 25 वर्षीय अंजली पत्नी राजकुमार सैनी को 12 जुलाई को मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था.

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डिलीवरी सिजेरियन ऑपरेशन

14 जुलाई को उसकी पहली डिलीवरी सिजेरियन ऑपरेशन से हुई. परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद लगातार ब्लीडिंग होने की जानकारी अस्पताल स्टाफ को दी गई, लेकिन समय पर उचित इलाज नहीं किया गया. बाद में उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया.

जांच की मांग

परिजन पहले चोमू के बराला अस्पताल ले गए, जहां इलाज के देर रात दौरान उसकी मौत हो गई. घटना के बाद परिजन और ग्रामीण एमसीएच अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए और लापरवाही के लिए जिम्मेदार चिकित्सकों व स्टाफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई तथा पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करने लगे.

कामरेड गोपाल सैनी ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. वहीं, सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों से समझाइश शुरू की. फिलहाल प्रशासन मामले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास कर रहा है.

12 जुलाई को किया गया था भर्ती

उधर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. हेमंत कटारिया ने बताया कि अंजली को 12 जुलाई को भर्ती किया गया था और उसमें खून की कमी (एनीमिया) थी. भर्ती के दिन उसे एक यूनिट ब्लड चढ़ाया गया. 14 जुलाई को दोपहर बाद सिजेरियन ऑपरेशन से प्रसव कराया गया. इसके बाद ब्लीडिंग शुरू हुई. चिकित्सकों ने ब्लीडिंग नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन स्थिति गंभीर होने पर मरीज को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया.