Sikar: आखिरकार मां और 4 बच्चों के शव लेने पहुंचा महिल का दूसरा पति, करेगा अंतिम संस्कार

Sikar News: राजस्थान के सीकर के अनिरुद्ध रेजिडेंसी में मां और चार बच्चों की आत्महत्या के मामले में रविवार को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की गई. सीकर सदर थाना अधिकारी इंद्राज मरोडिया ने बताया कि सभी मृतकों का पोस्टमार्टम लिव-इन पार्टनर शैलेश की मौजूदगी में कराया गया.

पुलिस और प्रशासन ने सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शैलेश की मौजूदगी में पांचों का अंतिम संस्कार कराने की तैयारी की है. बता दें कि किरण उर्फ पिंकी ने शनिवार को अपने चार बच्चों के साथ पालवास रोड अनिरुद्द रेजिडेंसी में आत्महत्या की थी.

वहीं, शवों के पुराने होने से बदबू फैलने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी थी. मृतका किरण और उसके चार बच्चों का मृतका के पहले पति ने शव लेने से इनकार कर दिया था. इसके बाद लिव इन में रह रही शैलेश ने पोस्टमॉर्टम की कार्रवाई करवाई. हालांकि शैलेश भी पिछले डेढ़ साल से किरण बच्ची के साथ अलग रह रही थी.

जानकारी के मुताबिक, मृतका पिंकी उर्फ किरण किरण ने पहले नंदलाल नाम के युवक के साथ अंतर्जातीय लव मैरिज की थी लेकिन साल 2019 में दोनों का तलाक हो गया. वहीं, उसके बाद शैलेश नाम के युवक के साथ लिव-इन रिलेशन में रही, जिससे भी वह कुछ समय बाद अलग हो गई. पहले पति से उसे दो संतानों में एक बेटा और एक बेटी थी. वहीं, शैलेश से उससे दो और बेटे हुए थे.

फिलहाल मृतक महिला अपने चारों बच्चों के साथ अनिरुद्ध रेजिडेंसी में किराए पर अकेली रह रही थी. शनिवार को जब कमरे से बदबू आने लगी तो पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद जांच शुरू की गई, जो अभी जारी है.

(जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें. )

