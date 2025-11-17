Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Sikar News: खुदाई में मिला 125 साल पुराना छिपा खजाना? सीकर की पुरानी हवेली से तिजोरी बरामद

Sikar News: सीकर जिले के हसामपुर गांव में खुदाई के दौरान 125 वर्ष पुरानी हवेली से एक रहस्यमयी तिजोरी मिलने से सनसनी फैल गई. पुलिस ने तिजोरी को जब्त कर पाटन थाने में सुरक्षित रखवा दिया है. तिजोरी के अंदर क्या है, यह उसके खुलने के बाद ही पता चलेगा.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Nov 17, 2025, 07:04 AM IST | Updated: Nov 17, 2025, 07:04 AM IST

Trending Photos

क्या आपने देखा है 1300 साल पुराना राजस्थान का शिव मंदिर, खासियत जान रह जाएंगे दंग?
9 Photos
do you know

क्या आपने देखा है 1300 साल पुराना राजस्थान का शिव मंदिर, खासियत जान रह जाएंगे दंग?

Do You Know: क्या आप जानते हैं करणी माता मंदिर में चूहे होने की वजह?
6 Photos
do you know

Do You Know: क्या आप जानते हैं करणी माता मंदिर में चूहे होने की वजह?

धड़ाम से गिरे सोना-चांदी के दाम, जानें आपके शहर में क्या है एक तोला गोल्ड का लेटेस्ट प्राइस
5 Photos
Jaipur Gold-Silver Price

धड़ाम से गिरे सोना-चांदी के दाम, जानें आपके शहर में क्या है एक तोला गोल्ड का लेटेस्ट प्राइस

बारिश नहीं ओस की बूँदों से भीगेगा राजस्थान, भीषण ठंड का डबल अटैक, जाड़े से ठिठुरेगा प्रदेश का कोना-कोना
6 Photos
Rajasthan Weather Upadte

बारिश नहीं ओस की बूँदों से भीगेगा राजस्थान, भीषण ठंड का डबल अटैक, जाड़े से ठिठुरेगा प्रदेश का कोना-कोना

Sikar News: खुदाई में मिला 125 साल पुराना छिपा खजाना? सीकर की पुरानी हवेली से तिजोरी बरामद

Sikar News: सीकर जिले के नीमकाथाना इलाके के पाटन थाना अंतर्गत हसामपुर गांव में करीब 125 साल पुरानी हवेली में खुदाई के दौरान एक पुरानी लोहे की तिजोरी मिली है तिजोरी मिलने की सूचना पर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ हो गई और सूचना पर पाटन पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली इसके बाद पुलिस ने तिजोरी को जप्त कर पाटन थाने में रखवाया वही पुलिस की ओर से जो वर्तमान हवेली मालिक है एवं जो पुराने हवेली मालिक हैं उनको सूचना दी गई दोनों मकान मालिक आने के बाद तिजोरी को खोला जाएगा इसके बाद ही पता चल पाएगा की तिजोरी में क्या है. बताया जा रहा है कि यह हवेली कभी मुसद्दीलाल तिवाड़ी के नाम से जानी जाती थी.

परिजन अब गांव छोड़कर उड़ीसा और दिल्ली में बस चुके हैं. फिलहाल यह हवेली गांव के ही शक्ति सिंह द्वारा खरीदी गई थी, जिसे बाद में गोविंद शर्मा, जले सिंह जाटवास और धर्मपाल सैनी को बेच दिया गया.इन्हीं द्वारा करवाए जा रहे निर्माण कार्य के दौरान अचानक जमीन के भीतर दबी पुरानी तिजोरी सामने आई. तिजोरी दिखते ही कुछ ग्रामीणों ने अंदेशा जताया कि इसके अंदर “पुराना खजाना या कीमती सामान” हो सकता है. देखते ही देखते अफ़वाहें फैलने लगीं और भीड़ इकट्ठी हो गई.

सूचना मिलते ही पाटन पुलिस मौके पर पहुंची और बिना किसी जोखिम के तिजोरी को अपने कब्जे में लेकर सील कर दिया. इसके बाद तिजोरी को सुरक्षित तरीके से पाटन थाने ले जाया गया है.पुलिस का कहना है कि तिजोरी को खोले जाने के बाद ही उसके अंदर मौजूद सामान का खुलासा हो पाएगा. साथ ही हवेली के वर्तमान मालिकों और तिवाड़ी परिवार के सदस्यों को सूचना भेज दी गई है. सभी की उपस्थिति में ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.गांव में इस रहस्यमयी तिजोरी को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है और लोग बेसब्री से इसके खुलने का इंतजार कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news