Sikar News: खुदाई में मिला 125 साल पुराना छिपा खजाना? सीकर की पुरानी हवेली से तिजोरी बरामद

Sikar News: सीकर जिले के हसामपुर गांव में खुदाई के दौरान 125 वर्ष पुरानी हवेली से एक रहस्यमयी तिजोरी मिलने से सनसनी फैल गई. पुलिस ने तिजोरी को जब्त कर पाटन थाने में सुरक्षित रखवा दिया है. तिजोरी के अंदर क्या है, यह उसके खुलने के बाद ही पता चलेगा.
Sikar News: सीकर जिले के नीमकाथाना इलाके के पाटन थाना अंतर्गत हसामपुर गांव में करीब 125 साल पुरानी हवेली में खुदाई के दौरान एक पुरानी लोहे की तिजोरी मिली है तिजोरी मिलने की सूचना पर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ हो गई और सूचना पर पाटन पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली इसके बाद पुलिस ने तिजोरी को जप्त कर पाटन थाने में रखवाया वही पुलिस की ओर से जो वर्तमान हवेली मालिक है एवं जो पुराने हवेली मालिक हैं उनको सूचना दी गई दोनों मकान मालिक आने के बाद तिजोरी को खोला जाएगा इसके बाद ही पता चल पाएगा की तिजोरी में क्या है. बताया जा रहा है कि यह हवेली कभी मुसद्दीलाल तिवाड़ी के नाम से जानी जाती थी.
परिजन अब गांव छोड़कर उड़ीसा और दिल्ली में बस चुके हैं. फिलहाल यह हवेली गांव के ही शक्ति सिंह द्वारा खरीदी गई थी, जिसे बाद में गोविंद शर्मा, जले सिंह जाटवास और धर्मपाल सैनी को बेच दिया गया.इन्हीं द्वारा करवाए जा रहे निर्माण कार्य के दौरान अचानक जमीन के भीतर दबी पुरानी तिजोरी सामने आई. तिजोरी दिखते ही कुछ ग्रामीणों ने अंदेशा जताया कि इसके अंदर “पुराना खजाना या कीमती सामान” हो सकता है. देखते ही देखते अफ़वाहें फैलने लगीं और भीड़ इकट्ठी हो गई.
सूचना मिलते ही पाटन पुलिस मौके पर पहुंची और बिना किसी जोखिम के तिजोरी को अपने कब्जे में लेकर सील कर दिया. इसके बाद तिजोरी को सुरक्षित तरीके से पाटन थाने ले जाया गया है.पुलिस का कहना है कि तिजोरी को खोले जाने के बाद ही उसके अंदर मौजूद सामान का खुलासा हो पाएगा. साथ ही हवेली के वर्तमान मालिकों और तिवाड़ी परिवार के सदस्यों को सूचना भेज दी गई है. सभी की उपस्थिति में ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.गांव में इस रहस्यमयी तिजोरी को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है और लोग बेसब्री से इसके खुलने का इंतजार कर रहे हैं.
