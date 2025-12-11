सीकर के नानी गांव में बना टूटा डम, खेतों में भरा काला पानी

Sikar News: राजस्थान के सीकर शहर के नजदीकी नानी गांव में बना कच्चा डैम टूटने से आसपास के इलाकों के ढाका की ढाणी और भदाढर गांव तक पहुंच गया. गंदा पानी ग्रामीणों के खेत में घुस गया तो वहीं मुख्य राजमार्ग पर भी पानी का जल भराव हो गया, जिससे स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और मुख्य नेशनल हाईवे 52 को जाम कर दिया.

सूचना पर नगर परिषद और सदर थाना पुलिस व कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची. स्थानीय प्रशासन के समझाइस के बाद भी प्रदर्शनकारी नेशनल हाईवे 52 पर जाम लगाकर बैठे रहे. इसके बाद पुलिस ने जबरन करीब एक एक दर्जन महिला और पुरुष प्रदर्शन कार्यों को पुलिस बस में बैठाकर करीब 300 मीटर तक ले कर गई और उन्हें दूर ले जाकर छोड़ दिया.

पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई से ग्रामीण और आक्रोशित हो गए और एक बार फिर ढाका की ढाणी गांव में नेशनल हाईवे 52 को जाम कर दिया. इसके बाद नगर परिषद और पुलिस से अधिकारियों की समझाइस के बाद जाम खोला गया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि नानी डैम के टूटने का सिलसिला आज कोई अनोखा नहीं है. पिछले एक दशक से भी ज्यादा का समय से गंदे पानी का बांध टूटने का सिलसिला बना हुआ है. यह गंदे पानी का बांध पहले तो सिर्फ बारिश के मानसून के समय ही टूटा था लेकिन अब बिना मानसून के ही नानी बांध में शहर के गंदे पानी की आवक अधिक होने के चलते नगर परिषद द्वारा लगाए गए कर्मचारी बार-बार पानी के ओवरफ्लो होने के डर से गंदे पानी को आसपास के इलाके में खोल देते हैं.

गंदा पानी मुख्य सड़कों और आसपास के गांव में छोड़ने से गंदा पानी नेशनल हाईवे 52 सहित आसपास के खेतों और मकान में भी घुस जाता है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों की समस्या और बढ़ जाती है.

आपको बता दें कि नानी गांव सहित आसपास के इलाके के ग्रामीणों ने पिछले कई वर्षों में स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और राज्य सरकार तक को अवगत करवा चुके हैं लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sikar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-