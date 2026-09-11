/नीमकाथाना में CRPF जवान को आया हार्ट अटैक: एक घंटे पहले की थी पत्नी से बात, 13 साल के बेटे ने दी मुखाग्नि

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले के नीमकाथाना क्षेत्र के पुरानाबास गांव निवासी CRPF जवान राकेश कुमार मीणा का ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक आने से निधन हो गया.

जवान के निधन की खबर मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई. जवान का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पुरानाबास लाया गया.

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तिरंगा यात्रा निकाल जवान को दी श्रद्धांजलि

जवान के सम्मान में सदर थाने से पुरानाबास तक तिरंगा यात्रा निकाली गई. यात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीण और क्षेत्र के लोग शामिल हुए. लोगों ने भारत माता की जय और जवान अमर रहें के नारे लगाते हुए राकेश मीणा को श्रद्धांजलि दी.

13 साल के बेटे ने दी मुखाग्नि

पुरानाबास गांव में जवान का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया. उनके 13 वर्षीय बड़े बेटे दक्ष ने पिता को मुखाग्नि दी. अंतिम संस्कार के दौरान पूरा माहौल गमगीन नजर आया.

पत्नी से फोन पर बात के एक घंटे बाद आया हार्ट अटैक

जवान के चचेरे भाई अभिषेक मीणा ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब 6 बजे राकेश कुमार ने अपनी पत्नी ममता से फोन पर बात की थी. इसके करीब एक घंटे बाद सुबह 7:10 बजे ड्यूटी के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया.

मिलिट्री हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया

अटैक के बाद उन्हें तत्काल मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. सुबह करीब 7:20 बजे सेना के हॉस्पिटल से पत्नी ममता को फोन कर निधन की जानकारी दी गई.

2004 में सेना में भर्ती हुए थे राकेश मीणा

राकेश कुमार मीणा साल 2004 में कॉन्स्टेबल के पद पर सेना में भर्ती हुए थे. वर्तमान में वे भगत कबीर कॉलेज, मारोली, थाना लखनपुर में हेड कॉन्स्टेबल के पद पर तैनात थे.

परिवार में माता-पिता, पत्नी और दो बेटे

जवान के परिवार में पिता बनवारी मीणा, माता पताशी देवी, पत्नी ममता, दो बेटे और एक बहन रेणू हैं. बड़े बेटे दक्ष की उम्र 13 साल और छोटे बेटे रोहन की उम्र 11 साल है.

सरकारी स्कूल में शिक्षिका हैं पत्नी ममता

राकेश मीणा की पत्नी ममता डीडवाना-कुचामन जिले के सरकारी स्कूल में शिक्षिका हैं. जवान के निधन से परिवार के साथ-साथ पूरे गांव में शोक का माहौल है.

