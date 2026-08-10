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नीमकाथाना में किसान-मजदूरों का जेल भरो आंदोलन, केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन

सीकर के नीमकाथाना में संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर किसानों, मजदूरों, युवाओं और महिलाओं ने सोमवार को आमसभा के बाद आक्रोश रैली निकाली. प्रदर्शनकारी एडीएम कार्यालय पहुंचे और केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में नारेबाजी की.  
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Ashok singh shekhawat
Published:Aug 10, 2026, 07:15 PM IST | Updated:Aug 10, 2026, 07:15 PM IST
नीमकाथाना में किसान-मजदूरों का जेल भरो आंदोलन, केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन
Image Credit: Sikar News

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले के नीमकाथाना में संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर सोमवार को किसानों और मजदूरों ने आमसभा आयोजित कर आक्रोश रैली निकाली. रैली के बाद प्रदर्शनकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में प्रदर्शन करते हुए जेल भरो आंदोलन के तहत गिरफ्तारियां दीं.

भारत छोड़ो दिवस की 84वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित आंदोलन में किसान, कृषि श्रमिक, मजदूर, युवा और महिलाओं सहित विभिन्न वर्गों के लोगों ने भाग लिया. प्रदर्शनकारी एडीएम कार्यालय पहुंचे तो अतिरिक्त जिला कलेक्टर के कार्यालय में मौजूद नहीं मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि एडीएम के आने के बाद ही ज्ञापन सौंपा जाएगा. इसके बाद कार्यालय परिसर में नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया.

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भाजपा सरकार के खिलाफ देशभर में आंदोलन

बाद में अतिरिक्त जिला कलेक्टर भागीरथ साख के पहुंचने पर प्रदर्शनकारियों ने उन्हें ज्ञापन सौंपा. इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने जेल भरो आंदोलन के तहत अपनी गिरफ्तारियां दी. माकपा जिला सचिव कॉमरेड ओमप्रकाश यादव ने कहा कि 'अंग्रेजों भारत छोड़ो' आंदोलन की तर्ज पर राष्ट्रीय आह्वान के तहत जनविरोधी नीतियां लागू करने वाली भाजपा सरकार के खिलाफ देशभर में आंदोलन किया जा रहा है.

उन्होंने सरकार से किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करने, फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाने, पेयजल और सिंचाई के लिए नहर की व्यवस्था करने और सार्वजनिक उद्योगों के निजीकरण पर रोक लगाने की मांग की.

उन्होंने ठेका प्रथा बंद करने, आंगनबाड़ी और संविदा कर्मियों को स्थायी करने और न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपये प्रतिमाह करने की मांग भी उठाई. भारत की जनवादी नौजवान सभा के जिला सचिव कॉमरेड गोपाल सैनी ने कहा कि यदि सरकार नौजवानों, किसानों और मजदूरों के विरोध में नीतियां बनाएगी तो देशभर में आंदोलन तेज किए जाएंगे. उन्होंने मजदूर विरोधी बताए जा रहे चारों लेबर कोड वापस लेने, मनरेगा कानून बहाल करने, युवाओं को सरकारी रोजगार देने और स्कूलों में पाठ्यक्रम के अलावा आरएसएस की पुस्तकें बांटना बंद करने की मांग की.

विभिन्न संगठनों से जुड़े लोग मौजूद रहे

प्रदर्शनकारियों ने किसानों को फसलों का एमएसपी देने, नीमकाथाना जिला और सीकर संभाग बहाल करने, कॉरिडोर के नाम पर किसानों की जमीन लेना बंद करने, अवैध रूप से संचालित चाला टोल हटाने, सरकारी जमीन पर बसे मकान मालिकों को पट्टे देने, नीमकाथाना में ब्लड बैंक खोलने, अवैध खनन पर रोक लगाने और गांव-ढाणियों में पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने सहित विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा.
इस दौरान बड़ी संख्या में किसान, मजदूर, युवा और विभिन्न संगठनों से जुड़े लोग मौजूद रहे.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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