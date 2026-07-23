/संसद की रक्षा में शहीद हुए जेपी यादव को 57वीं जयंती पर सीकर में भावभीनी श्रद्धांजलि, गूंजे अमर रहें के नारे

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Sikar News: सीकर जिले के नीमकाथाना में संसद हमले के दौरान देश की रक्षा करते हुए वीरगति प्राप्त करने वाले शहीद जेपी यादव की 57वीं जयंती पर जेपी यादव पार्क में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया. इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में शहरवासियों ने शहीद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी तथा उनके सर्वोच्च बलिदान को नमन किया.
जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की रही मौजूदगी
श्रद्धांजलि कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर भागीरथ साख, उपखंड अधिकारी राजवीर यादव, भाजपा नेता प्रमोद बाजोर, पूर्व उपसभापति महेश मेगोतिया, दौलतराम गोयल, शहीद वीरांगना प्रेम यादव, शहीद पुत्र गौरव यादव, महेंद्र मांडीया, कान्हा यादव, कृष्ण मांडीया सहित अनेक जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे. सभी ने शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए.
शौर्य और देशभक्ति को किया याद
सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि शहीद जेपी यादव ने संसद की सुरक्षा करते हुए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया. उनका साहस, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्र के प्रति समर्पण आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है. उन्होंने कहा कि शहीद जेपी यादव ने केवल नीमकाथाना ही नहीं, बल्कि पूरे देश का गौरव बढ़ाया और उनका बलिदान सदैव याद रखा जाएगा.
युवाओं को राष्ट्रसेवा का दिया संदेश
कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने युवाओं से शहीदों के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा और सेवा के लिए शहीदों का त्याग आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा.
देशभक्ति के नारों से गूंजा परिसर
श्रद्धांजलि सभा के दौरान पूरा वातावरण देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत रहा. उपस्थित लोगों ने "शहीद जेपी यादव अमर रहें" के नारे लगाए और उनके सर्वोच्च बलिदान को नमन किया. साथ ही शहीद के परिवार के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनके योगदान को याद किया गया. कार्यक्रम का समापन शहीद जेपी यादव के आदर्शों को समाज तक पहुंचाने और राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत बनाने के संकल्प के साथ हुआ.
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