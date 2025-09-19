Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Sikar News: नीमकाथाना में आवारा सांडों का आतंक, दुकानदार पर हमला, सीसीटीवी में कैद हुई घटना

Neem Ka Thana News: नीमकाथाना में आवारा पशुओं, खासकर सांडों का आतंक दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है. आए दिन ये सांड वाहन चालकों और राहगीरों के लिए खतरा बन रहे हैं. 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Sep 19, 2025, 12:06 PM IST | Updated: Sep 19, 2025, 12:06 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में तेज हवाओं के साथ गिरेगी बिजली! विभाग ने 9 जिलों में बारिश का अलर्ट किया जारी
7 Photos
rajasthan weather news

राजस्थान में तेज हवाओं के साथ गिरेगी बिजली! विभाग ने 9 जिलों में बारिश का अलर्ट किया जारी

72 साल का दूल्हा, 27 साल की दुल्हन, जोधपुर में विदेशी जोड़े ने लिए हिंदू रीति-रिवाजों से सात फेरे!
6 Photos
jodhpur News

72 साल का दूल्हा, 27 साल की दुल्हन, जोधपुर में विदेशी जोड़े ने लिए हिंदू रीति-रिवाजों से सात फेरे!

AI से गोडावण को बचाने की कोशिश, 37.5°C पर सेके जाते है अंडे
6 Photos
Godawan Bird

AI से गोडावण को बचाने की कोशिश, 37.5°C पर सेके जाते है अंडे

राजस्थान के इस शहर में पांडवों ने छिपाए थे अपने अस्त्र-शस्त्र! 5000 साल पहले का है बेहद खास इतिहास
6 Photos
alwar news

राजस्थान के इस शहर में पांडवों ने छिपाए थे अपने अस्त्र-शस्त्र! 5000 साल पहले का है बेहद खास इतिहास

Sikar News: नीमकाथाना में आवारा सांडों का आतंक, दुकानदार पर हमला, सीसीटीवी में कैद हुई घटना

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले के नीमकाथाना में आवारा सांडों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा घटना लक्ष्मी टॉकीज रोड पर सामने आई, जहां दो सांडों ने एक दुकानदार पर हमला कर दिया. घटना उस समय हुई जब दुकानदार अपनी दुकान के बाहर झाड़ू लगा रहा था.

अचानक तेज गति से दो सांड उसकी ओर दौड़े और उसे मारने का प्रयास किया. दुकानदार ने सूझबूझ दिखाते हुए दुकान के अंदर भागकर अपनी जान बचाई. यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों में नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ गहरा रोष व्याप्त है.

स्थानीय निवासियों का कहना है कि नीमकाथाना में आवारा पशुओं, खासकर सांडों का आतंक दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है. आए दिन ये सांड वाहन चालकों और राहगीरों के लिए खतरा बन रहे हैं. कई बार इनके कारण गंभीर हादसे हो चुके हैं, जिनमें लोगों की जान भी जा चुकी है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इसके बावजूद नगर पालिका प्रशासन इस समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है. लोगों ने बताया कि सड़कों पर बेतरतीब घूमते सांड न केवल आमजन के लिए खतरा हैं, बल्कि दुकानदारों और व्यवसायियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि आवारा पशुओं के खिलाफ तत्काल अभियान चलाया जाए और उन्हें शहर से बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जाए. लोगों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई, तो भविष्य में और बड़े हादसे हो सकते हैं. इस घटना ने एक बार फिर प्रशासन की लापरवाही को उजागर किया है, और जनता अब ठोस समाधान की उम्मीद कर रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news