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सीकर में हिंगलाज माता मंदिर से लापता मासूम का अब तक कोई सुराग नहीं, पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी

Sikar News: सीकर के नीमकाथाना स्थित हिंगलाज माता मंदिर से लापता 5 वर्षीय भावेश का 15 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है. पुलिस, एसडीआरएफ, वन विभाग और ग्रामीणों का सर्च अभियान जारी है. तलाश तेज करने के लिए दो अतिरिक्त एक्सपर्ट डॉग स्क्वायड टीमों को भी लगाया गया है.
 

Edited bySandhya YadavReported byAshok singh shekhawat
Published: Jun 26, 2026, 05:25 PM|Updated: Jun 26, 2026, 05:25 PM
सीकर में हिंगलाज माता मंदिर से लापता मासूम का अब तक कोई सुराग नहीं, पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी
Image Credit: Sikar NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Sikar News: सीकर जिले के नीमकाथाना क्षेत्र के निमोद स्थित हिंगलाज माता मंदिर से लापता हुए 5 वर्षीय भावेश का 15 दिन बीत जाने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है. बच्चे की तलाश लगातार जारी है, लेकिन अब तक खोज अभियान को सफलता नहीं मिली है. मासूम के नहीं मिलने से परिजनों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं पूरे क्षेत्र में भी बेचैनी का माहौल बना हुआ है.

सर्च अभियान में जुटीं पुलिस, एसडीआरएफ और वन विभाग की टीमें

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भावेश की तलाश के लिए पुलिस, एसडीआरएफ, वन विभाग और स्थानीय ग्रामीण संयुक्त रूप से लगातार अभियान चला रहे हैं. जंगलों, पहाड़ी क्षेत्रों और आसपास के संभावित स्थानों पर लगातार सघन तलाशी ली जा रही है. इसके बावजूद बच्चे का अब तक कोई पता नहीं चल सका है.

तलाश तेज करने के लिए बुलाई गईं एक्सपर्ट डॉग स्क्वायड टीमें

बच्चे की खोज को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से प्रशासन ने दो अतिरिक्त एक्सपर्ट डॉग स्क्वायड टीमों को भी मौके पर बुलाया है. इन विशेष टीमों की मदद से उन क्षेत्रों में भी तलाश की जा रही है, जहां सामान्य तरीके से पहुंचना कठिन है. अधिकारियों को उम्मीद है कि इससे खोज अभियान को नई दिशा मिल सकती है.

वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में चल रहा अभियान

मासूम भावेश की तलाश आईजी और पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में की जा रही है. अभियान में 10 थानों की पुलिस टीमें लगातार सक्रिय हैं. इसके अलावा चार पुलिस उपाधीक्षक भी पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं, ताकि हर पहलू पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई की जा सके.

ग्रामीणों में बढ़ा आक्रोश, प्रशासन से की जल्द कार्रवाई की मांग

भावेश के लापता होने से ग्रामीणों और परिजनों में गहरी चिंता के साथ आक्रोश भी देखने को मिल रहा है. गुरुवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण उपखंड कार्यालय पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से बच्चे की जल्द से जल्द बरामदगी सुनिश्चित करने की मांग की.

मंदिर में दर्शन के दौरान हुआ था लापता

जानकारी के अनुसार 5 वर्षीय भावेश अपने परिजनों के साथ निमोद स्थित हिंगलाज माता मंदिर में दर्शन करने गया था. इसी दौरान वह अचानक लापता हो गया. घटना के 15 दिन गुजर जाने के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं मिल सका है. प्रशासन और पुलिस की टीमें लगातार हर संभव प्रयास कर रही हैं और खोज अभियान को लगातार विस्तार दिया जा रहा है.


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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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