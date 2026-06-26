Sikar News: सीकर जिले के नीमकाथाना क्षेत्र के निमोद स्थित हिंगलाज माता मंदिर से लापता हुए 5 वर्षीय भावेश का 15 दिन बीत जाने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है. बच्चे की तलाश लगातार जारी है, लेकिन अब तक खोज अभियान को सफलता नहीं मिली है. मासूम के नहीं मिलने से परिजनों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं पूरे क्षेत्र में भी बेचैनी का माहौल बना हुआ है.

सर्च अभियान में जुटीं पुलिस, एसडीआरएफ और वन विभाग की टीमें

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भावेश की तलाश के लिए पुलिस, एसडीआरएफ, वन विभाग और स्थानीय ग्रामीण संयुक्त रूप से लगातार अभियान चला रहे हैं. जंगलों, पहाड़ी क्षेत्रों और आसपास के संभावित स्थानों पर लगातार सघन तलाशी ली जा रही है. इसके बावजूद बच्चे का अब तक कोई पता नहीं चल सका है.

तलाश तेज करने के लिए बुलाई गईं एक्सपर्ट डॉग स्क्वायड टीमें

बच्चे की खोज को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से प्रशासन ने दो अतिरिक्त एक्सपर्ट डॉग स्क्वायड टीमों को भी मौके पर बुलाया है. इन विशेष टीमों की मदद से उन क्षेत्रों में भी तलाश की जा रही है, जहां सामान्य तरीके से पहुंचना कठिन है. अधिकारियों को उम्मीद है कि इससे खोज अभियान को नई दिशा मिल सकती है.

वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में चल रहा अभियान

मासूम भावेश की तलाश आईजी और पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में की जा रही है. अभियान में 10 थानों की पुलिस टीमें लगातार सक्रिय हैं. इसके अलावा चार पुलिस उपाधीक्षक भी पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं, ताकि हर पहलू पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई की जा सके.

ग्रामीणों में बढ़ा आक्रोश, प्रशासन से की जल्द कार्रवाई की मांग

भावेश के लापता होने से ग्रामीणों और परिजनों में गहरी चिंता के साथ आक्रोश भी देखने को मिल रहा है. गुरुवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण उपखंड कार्यालय पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से बच्चे की जल्द से जल्द बरामदगी सुनिश्चित करने की मांग की.

मंदिर में दर्शन के दौरान हुआ था लापता

जानकारी के अनुसार 5 वर्षीय भावेश अपने परिजनों के साथ निमोद स्थित हिंगलाज माता मंदिर में दर्शन करने गया था. इसी दौरान वह अचानक लापता हो गया. घटना के 15 दिन गुजर जाने के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं मिल सका है. प्रशासन और पुलिस की टीमें लगातार हर संभव प्रयास कर रही हैं और खोज अभियान को लगातार विस्तार दिया जा रहा है.