/नीमकाथाना में तेज आंधी ने मचाई तबाही, बिजली गुल… सड़कों पर थम गई रफ्तार

Sikar Weather Update: सीकर जिले के नीमकाथाना क्षेत्र में देर रात अचानक मौसम ने करवट लेते हुए लोगों को चौंका दिया. दिनभर सामान्य मौसम के बाद रात होते-होते तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चलने लगी, जिसने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया. देखते ही देखते आसमान धूल के गुबार से भर गया और चारों ओर धुंध जैसा माहौल बन गया.

धूल भरी इस तेज आंधी का असर सबसे पहले बिजली आपूर्ति पर पड़ा. कई इलाकों में अचानक बिजली गुल हो गई, जिससे पूरा शहर अंधेरे में डूब गया. बिजली कटौती के कारण घरों में रह रहे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, वहीं दुकानदारों और छोटे व्यवसायियों का काम भी प्रभावित हुआ. कुछ क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बहाल होने में समय लगने की आशंका जताई गई.

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तेज हवाओं के कारण सड़क पर चल रहे लोगों और वाहन चालकों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. धूल के घने गुबार के चलते दृश्यता काफी कम हो गई, जिससे वाहनों की रफ्तार धीमी करनी पड़ी. कई जगहों पर दोपहिया वाहन चालक सड़क किनारे रुककर आंधी थमने का इंतजार करते नजर आए. वहीं, भारी वाहनों को भी सावधानीपूर्वक चलाया गया, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो.

तिरपाल और होर्डिंग्स भी हवा के तेज झोंकों से हिलते नजर आए

बाजार क्षेत्रों में भी आंधी का असर साफ तौर पर देखने को मिला. अचानक तेज हवाएं चलने से दुकानदारों को जल्दबाजी में अपनी दुकानें बंद करनी पड़ीं. खुले में रखे सामान को नुकसान से बचाने के लिए लोग उसे सुरक्षित स्थानों पर रखने में जुट गए. कुछ जगहों पर तिरपाल और होर्डिंग्स भी हवा के तेज झोंकों से हिलते नजर आए, जिससे खतरे की स्थिति बनी रही.

घरों में घुस गए लोग

स्थानीय लोगों के अनुसार, आंधी इतनी तेज थी कि कुछ समय के लिए घरों के दरवाजे और खिड़कियां तक हिलने लगीं. धूल घरों के अंदर तक घुस गई, जिससे लोगों को सांस लेने में भी असहजता महसूस हुई. बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतनी पड़ी.

मौसम में इस अचानक बदलाव से तापमान में हल्की गिरावट जरूर दर्ज की गई, जिससे गर्मी से कुछ राहत मिली, लेकिन आंधी ने कई तरह की परेशानियां भी खड़ी कर दीं. प्रशासन और बिजली विभाग की टीमें स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और प्रभावित इलाकों में बिजली आपूर्ति को जल्द बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं.

बेवजह न निकलें बाहर

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की धूल भरी आंधियां प्री-मानसून सीजन में सामान्य हैं, लेकिन इनसे बचाव के लिए सतर्कता बेहद जरूरी है. लोगों को सलाह दी गई है कि ऐसे मौसम में घरों में ही रहें और अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचें.