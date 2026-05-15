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सीकर के झरिंडा में खान ढहने से मचा हड़कंप, एक मजदूर अब भी लापता

Sikar News: सीकर के नीमकाथाना इलाके में खान ढहने से एक मजदूर 10 घंटे से ज्यादा समय से मलबे में फंसा है. NDRF और प्रशासन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं. हादसे में 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है.
 

Edited bySandhya YadavReported byAshok singh shekhawat
Published: May 15, 2026, 11:44 AM|Updated: May 15, 2026, 11:44 AM
सीकर के झरिंडा में खान ढहने से मचा हड़कंप, एक मजदूर अब भी लापता
Image Credit: Sikar News

Sikar News: सीकर जिले के नीमकाथाना इलाके में स्थित एक खान में हुए दर्दनाक लैंड स्लाइड हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है. मोकलवास पंचायत के झरिंडा क्षेत्र में देर रात खान ढहने से कई मजदूर और मशीनें मलबे में दब गईं. हादसे के करीब 10 घंटे बाद भी एक मजदूर को सुरक्षित बाहर नहीं निकाला जा सका है, जिससे प्रशासन और परिजनों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है.

मलबे में दबे मजदूर की पहचान दयाल चंद के रूप में हुई है, जो प्रतापगढ़ जिले का निवासी बताया जा रहा है. हादसे के समय खान में काम चल रहा था, तभी अचानक मिट्टी और पत्थरों का बड़ा हिस्सा भरभराकर नीचे गिर गया. देखते ही देखते वहां अफरा-तफरी मच गई. हादसे में एक एलएनटी मशीन, डंपर सहित कुल पांच लोग मलबे में दब गए थे. राहत टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद चार लोगों को बाहर निकाल लिया, लेकिन एक मजदूर अब भी मलबे में फंसा हुआ है.

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मलबा हटाने का काम लगातार जारी

रात के समय अधिक अंधेरा, खराब मौसम और सीमित संसाधनों के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. इसके बावजूद प्रशासन, पुलिस और बचाव दल पूरी रात मौके पर डटे रहे. सुबह होते ही राहत कार्य को और तेज किया गया. भारी मशीनों और आधुनिक उपकरणों की मदद से मलबा हटाने का काम लगातार जारी है.

घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. नीमकाथाना एडीएम भागीरथमल साख, एएसपी लोकेश मीणा सहित तीन थाना अधिकारियों की मौजूदगी में अतिरिक्त पुलिस जाप्ता तैनात किया गया है. सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए खान क्षेत्र के आसपास आम लोगों की आवाजाही सीमित कर दी गई है.

मजदूर को सुरक्षित बाहर निकालने के प्रयास लगातार जारी

वहीं, एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है और मजदूर को सुरक्षित बाहर निकालने के प्रयास लगातार जारी हैं. बचाव दल बेहद सावधानी के साथ मलबा हटा रहा है ताकि अंदर फंसे मजदूर को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे.

घटना के बाद इलाके में चिंता और तनाव का माहौल बना हुआ है. स्थानीय लोग और मजदूरों के परिजन लगातार मौके पर मौजूद हैं और रेस्क्यू अभियान पर नजर बनाए हुए हैं. प्रशासन का कहना है कि प्राथमिकता मजदूर को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकालने की है. साथ ही हादसे के कारणों की भी जांच की जाएगी ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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