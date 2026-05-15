/सीकर के झरिंडा में खान ढहने से मचा हड़कंप, एक मजदूर अब भी लापता

Sikar News: सीकर जिले के नीमकाथाना इलाके में स्थित एक खान में हुए दर्दनाक लैंड स्लाइड हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है. मोकलवास पंचायत के झरिंडा क्षेत्र में देर रात खान ढहने से कई मजदूर और मशीनें मलबे में दब गईं. हादसे के करीब 10 घंटे बाद भी एक मजदूर को सुरक्षित बाहर नहीं निकाला जा सका है, जिससे प्रशासन और परिजनों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है.

मलबे में दबे मजदूर की पहचान दयाल चंद के रूप में हुई है, जो प्रतापगढ़ जिले का निवासी बताया जा रहा है. हादसे के समय खान में काम चल रहा था, तभी अचानक मिट्टी और पत्थरों का बड़ा हिस्सा भरभराकर नीचे गिर गया. देखते ही देखते वहां अफरा-तफरी मच गई. हादसे में एक एलएनटी मशीन, डंपर सहित कुल पांच लोग मलबे में दब गए थे. राहत टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद चार लोगों को बाहर निकाल लिया, लेकिन एक मजदूर अब भी मलबे में फंसा हुआ है.

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मलबा हटाने का काम लगातार जारी

रात के समय अधिक अंधेरा, खराब मौसम और सीमित संसाधनों के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. इसके बावजूद प्रशासन, पुलिस और बचाव दल पूरी रात मौके पर डटे रहे. सुबह होते ही राहत कार्य को और तेज किया गया. भारी मशीनों और आधुनिक उपकरणों की मदद से मलबा हटाने का काम लगातार जारी है.

घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. नीमकाथाना एडीएम भागीरथमल साख, एएसपी लोकेश मीणा सहित तीन थाना अधिकारियों की मौजूदगी में अतिरिक्त पुलिस जाप्ता तैनात किया गया है. सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए खान क्षेत्र के आसपास आम लोगों की आवाजाही सीमित कर दी गई है.

मजदूर को सुरक्षित बाहर निकालने के प्रयास लगातार जारी

वहीं, एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है और मजदूर को सुरक्षित बाहर निकालने के प्रयास लगातार जारी हैं. बचाव दल बेहद सावधानी के साथ मलबा हटा रहा है ताकि अंदर फंसे मजदूर को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे.

घटना के बाद इलाके में चिंता और तनाव का माहौल बना हुआ है. स्थानीय लोग और मजदूरों के परिजन लगातार मौके पर मौजूद हैं और रेस्क्यू अभियान पर नजर बनाए हुए हैं. प्रशासन का कहना है कि प्राथमिकता मजदूर को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकालने की है. साथ ही हादसे के कारणों की भी जांच की जाएगी ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.