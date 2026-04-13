नीमकाथाना में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व MLA रमेश खंडेलवाल के खिलाफ जताया विरोध, की नारेबाजी

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले के नीमकाथाना में राजनीतिक बयानबाजी को लेकर माहौल गरमा गया है. कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक रमेश खंडेलवाल के खिलाफ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध-प्रदर्शन किया.

आरएलपी कार्यकर्ताओं ने शहर में रैली निकालकर अपना आक्रोश जताया और खंडेलवाल के कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की. कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पूर्व विधायक द्वारा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के खिलाफ अनर्गल बयान दिया, जिसको बर्दाश्त नहीं करेंगे.

कार्यकर्ता संदीप चौधरी ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता के खिलाफ कोई भी अनर्गल बयान बर्दाश्त नहीं करेंगे. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 3 दिन के अंदर रमेश खंडेलवाल ने माफी नहीं मांगते हैं तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा और गांव-ढाणियों में उनका विरोध होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

ओमप्रकाश नेहरा ने भी कहा कि माफी नहीं मांगी तो प्रदेशभर में आंदोलन तेज किया जाएगा. उन्होंने कहा कि खंडेलवाल ने नागौर जाकर एक बयान दिया था कि हनुमान बेनीवाल का कोई वजूद नहीं उसके खिलाफ आज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक मीटिंग आयोजित कर उनके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल दो बार सांसद और चार बार विधायक रहे हैं वे उन पर उंगली उठा रहे हैं.

उन्होंने कहा कि जब उनको कोई जगह नहीं मिली थी तब वह आरएलपी के पैर पड़कर टिकट लेकर आए थे और विधानसभा चुनावों में RLP से चुनाव लड़ चुके हैं और पार्टी को 26 हजारों वोट मिले थे. अब वे हनुमान बेनीवाल को चैलेंज करने वहां पहुंच रहे हैं. उन्होंने कहा कि हनुमान बेनीवाल के खिलाफ जो उन्होंने बयान बाजी की है, उसके खिलाफ वह माफी मांगे नहीं तो प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा.

बता दें कि पूर्व विधायक रमेश खंडेलवाल ने 3 दिन पहले नागौर में RLP पार्टी के लिए मीडिया बयानबाजी करते हुए कहा था कि. 1-2 आदमियों की पार्टी कहते हो ये RLP पार्टी है क्या? इस के एक सदस्य जीत गया दो सदस्य जीत गए ये कोई मान्य नहीं रखता है. आप इसको पार्टी मत बोलो. उन्होंने आगे कहा आप समय के हिसाब से जब आदमियों में टूट फूट होती है तो उसका फायदा उठाकर एक-आदा मेंबर निकाल लेते हैं, अबकी बार वो भी नहीं आएगा.

लोगों ने अब इस बेनीवाल जी को भी पहचान लिया. किसानों व मजदूरों के नाम पर झूठा ढोंग करके किया तो क्या भला किया आज तक. इस बयान के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिला और आज आरएलपी के कार्यकर्ताएं सड़कों पर उतरकर पूर्व विधायक रमेश खंडेलवाल के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया और उनसे माफी मांगने की मांग की.

प्रदर्शन में संदीप चौधरी, ओमप्रकाश नेहरा, डॉ. प्रवीण कुमार रोहिलान, विजय जाखड़, यादराम दादरवाल, हरिकिशन गढ़वाल, संदीप चंदेलिया, रणजीत सिंह चौधरी, जीतू जाखड़, दीपेंद्र कृष्णिया, विक्रम जाट और सुरेंद्र नटवाडिया सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंSikar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-